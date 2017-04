Was soll, was darf Journalismus?

STANDPUNKT JUDENTUM 2.0

Richard C. Schneider, 31. März 2017

Erst jüngst wurde ich von einer jüdischen Führungspersönlichkeit in Deutschland, einem Rabbiner, mit dem ich ein gutes Verhältnis habe, darauf angesprochen, dass ich in seinen Augen Binyamin Netanyahu viel zu sehr kritisiere. Er hatte einen Vortrag von mir gehört und war überhaupt nicht einverstanden, wie ich ihn dargestellt und angegangen habe. Wir sprachen Hebräisch, was insofern interessant war, als der Rabbiner und ich durchaus auch Deutsch oder Englisch hätten sprechen können. Aber wir sprachen die Landessprache Israels, allein die Sprachwahl war also sozusagen ein Stück «Gemeinsamkeit», das «internes Gespräch» sym-bolisierte fast so etwas wie einen Streit, der in der Familie bleibt. Es ergab sich einfach, es war keine bewusste Entscheidung, aber es fiel mir hinterher auf.

Nun, der Rabbiner war mit meinen Analysen überhaupt nicht einverstanden, was ich zu respektieren wusste. Wir sprachen höflich miteinander, Aggression kam überhaupt nicht auf, wir machten sogar ein paar Witze. Also eigentlich ein Gespräch zweier Menschen, die unterschiedliche politische Auffassungen haben und sich darüber zivilisiert austauschen. Eigentlich vorbildlich.

Doch dann sagte er etwas, was mich irritierte. Er verlangte von mir, dass ich mit dem Premier Israels in Zukunft respektvoller umgehen solle, schliesslich sei er gewählt, das habe man zu akzeptieren, man dürfe gegenüber einem Vertreter des Staates nicht so despektierlich sein. An dieser Stelle hakte ich ein. Seine politischen Argumente waren in Ordnung, auch wenn ich sie nicht teilte, aber dieses Verlangen unterhöhlte unseren demokratischen Konsens. Was, wenn nicht Kritik, ist die Aufgabe des Journalismus gegenüber den gewählten Vertretern des Volkes (erst recht gegenüber Tyrannen, wie man dies nun in der Türkei sehen kann). Habe ich nicht akzeptiert, dass Netanyahu vom Volk gewählt wurde? Weder habe ich zu seinem Sturz aufgerufen noch die Legitimität seiner Position angezweifelt. Ich habe lediglich eines nicht getan, was mein Gegenüber erwartete: Ich habe ihn nicht zur sankrosankten Figur gemacht, die Kraft ihres Amtes unantastbar ist. Denn das unterscheidet ja eine Demokratie von der Diktatur oder dem Königtum: Unsere Politiker sind

gewählte Volksvertreter, sie sind keineswegs von Gott gesandt oder stehen über dem Volk (oder dem Gesetz), sie sind antastbar und es ist Aufgabe des Journalismus, die Arbeit und das Handeln unserer Politiker kritisch zu begleiten. Man muss mit unseren Analysen nicht einverstanden sein, aber sie müssen verteidigt werden. Wenn wir Journalisten eines Tages unseren Job nicht mehr machen würden oder könnten, dann ginge es zwar einem Netanyahu oder wie der Politiker irgendwo auf der Welt heissen mag, gut, aber dem Volk mit Sicherheit ganz schlecht.zUnd es wird Zeit, dass die Gegner oder gar Feinde der Presse das ganz bald begreifen. Macht man die Presse mundtot, macht man das Volk mundtot. Aber vielleicht geht es im grösseren Zusammenhang genau darum. Der Rabbiner hatte dies natürlich nicht im Sinn. Aber ich wünsche mir, dass ihm nach unserem Gespräch klargeworden ist, wie problematisch seine Überzeugung ist. Und da geht’s dann nicht mehr um Netanyahu.

Richard C. Schneider ist Journalist und Filmemacher, war Studioleiter und Chefkorrespondent der ARD in Tel Aviv und leitet nun das ARD-Studio für Südeuropa in Rom.