Was in den Briefen  zum Vorschein kam

Die Autorin Sibylle Elam stellt in Zürich ihr neuestes Buch vor.

Nicht selten offenbart sich die ganze Familiengeschichte nicht in Erzählungen, sondern erst in Briefen, die die Nachkommen nach dem Tod ihrer Verfasser finden. So erging es auch der Zürcher Journalistin Sibylle Elam, viele Jahre Redaktorin bei «Die Wochenzeitung». Nach dem Tod ihrer Mutter, Trude Klumak, fand sie 2005 mehrere Bündel Briefe und erkannte erst dann genauer, welche Schicksale ihre Familie durchlitten hatte. Vieles musste Sibylle Elam erst herausfinden, weil die Eltern zwar über das Zurückliegende gesprochen, manches aber auch «verdrängt und verschwiegen» haben. Die Journalistin erkannte, dass es noch einer Menge Recherchearbeit bedurfte, um Lücken zu füllen.

Die Puzzles, die schliesslich zum Ganzen führten, fand sie in Heilbronn, in Wien, in Israel, in Archiven und bei Angehörigen, die ihr noch etwas berichten konnten. In Schaffhausen und in Zürich gaben Dokumente der jüdischen Flüchtlingshilfe und der Fremdenpolizei Auskunft über die schwierigen Anfänge der Flüchtlinge in der Schweiz, die auch in der Nachkriegszeit noch nicht vorüber waren.

Zeuge des Nicht-Helfen-Könnens

Das Ergebnis dieser Nachforschungen liegt nun als Buch vor, bewegend, aber trotz der schreck-lichen Schicksale sehr gut lesbar. Als Journalistin weiss Sibylle Elam, wie man einen Stoff ausbreitet und persönliche Zeugnisse mit der historischen Recherche verknüpft. In den Eltern trafen gewissermassen süddeutsches Land-judentum und wienerisch-galizisches Judentum zusammen. Über beide Kulturen erfahren wir auch allgemeiner viel in dem Buch.

Über die mütterliche Seite wusste Sibylle Elam weit weniger, als ihr bis zum Fund der Briefe bewusst gewesen war. Die Mutter war bei den Grosseltern in Heilbronn aufgewachsen, weil ihre eigene Mutter bei der Geburt gestorben war und der Vater sich ausserstande sah, das Kind zu sich zu nehmen. Als 20-jährige Gesangsstudentin in Stuttgart flog sie 1936 von der Musikschule und hatte das Glück, dass ihr Professor, der auch in Zürich unterrichtete, sie dorthin mitnehmen konnte. Hier lebte die junge Frau allein, wurde anfänglich noch von den Grosseltern unterstützt und musste später auch die Hilfe der jüdischen Fürsorge beanspruchen.

Den Kern des Buches bilden die erschütternden Briefe der Grosseltern an die Enkelin (während deren Antworten verloren sind). Mit diesen Grosseltern erfährt sie, erfahren wir Leser, wie sich die Schlinge immer enger zieht; immer verzweifelter bitten sie um Hilfe, um Besorgung eines Visums, um Rettung in die Schweiz. Die Enkelin ist restlos überfordert, weiss keine Hilfe, will aber auch ihr eigenes Leben leben. Sie hat, inzwischen Mutter eines unehelichen Sohns, selber Probleme genug. Die Grosseltern werden am Ende deportiert und kommen nicht mehr zurück. Dieser Teil des Buchs nimmt am meisten mit, weil man Zeuge wird des Nicht-Helfen-Könnens im weitesten Sinn.

Verbreitetes Schicksal

Die väterliche Familie konnte sich in grösserer Zahl aus Wien in die Schweiz retten, wo ihr Vater Alexander Klumak dann Trude heiratete und den unehelichen Sohn adoptierte. Die hiesigen Archive dokumentieren den behördlichen Umgang mit den Flüchtlingen und auch mit dem unehelichen Halbbruder. Es ist die bekannte Mischung von Wohlwollen hier, bürokratischer Kälte dort, Unwillen oder Unvermögen, das Schicksal von Verfolgten und am Leben Bedrohten ernst zu nehmen. Es dauerte nach dem Krieg noch Jahre, bis die Klumaks endlich die Niederlassung bekamen und nicht mehr aufgefordert wurden «weiterzuwandern». Ein Schicksal, in dem sich viele jüdische Leser wiedererkennen werden.

Das Buch «Es soll dort sehr gut sein. Eine Familiengeschichte von Flucht, Vernichtung und Ankunft» ist mit einem Nachwort des Historikers Stephan Mächler (Autor von «Hilfe und Ohnmacht, der SIG und die nationalsozia- listische Verfolgung 1933–1945») im Rot- punktverlag erschienen und wird in der Buchhandlung im Volkshaus vorgestellt werden.

Montag, 25. September, 19.30 Uhr, Buchhandlung im Volkshaus, Stauffacherstrasse 60, Zürich.