Was Berlin den Palästinensern schuldet

Der israelisch-palästinensische Konflikt rückt immer mehr aus den Schlagzeilen der Nachrichten und aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit. Beherrscht werden die Schlagzeilen heute von der Flüchtlingskrise, der Gefahr der amerikanischen Isolierung unter Präsident Trump, dem Krieg in Syrien, dem Brexit und dem Kampf gegen den islamischen Extremismus. Die Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts pflegte früher indessen weit oben auf der Prioritätenliste der amerikanischen und europäischen Politik zu stehen.

Nach verschiedenen misslungenen Ver-suchen, zu einer Lösung zu gelangen, scheint sich ein Status quo herangebildet zu haben. Der Konflikt wird offensichtlich weiterhin mit einem Gefühl des Unbehagens, aber auch mit Hilflosigkeit und einer gewissen Desillusionierung als unlösbar angesehen. Das ist umso tragischer, als dass die sich gegenüberstehenden Lager ihre Isolierung verstärken,­ die Situation der Palästinenser sich zusehends verschlechtert. Nicht einmal Optimisten können problemlos davon ausgehen, dass die gegenwärtige amerikanische Regierung den Konflikt mit einem vernünftigen Ansatz behandeln wird. Ganz besonders tragisch ist die Lage, weil wir dieses und nächstes Jahr zwei vor allem für die Palästinenser traurige Jahrestage begehen.

Ins Jahr 2018 fällt der 70. Jahrestag der «Nakba» (Katastrophe) als Folge des Uno-Teilungsplanes und der Gründung des Staates Israel am 14. Mai 1948, der zur Vertreibung von über 700 000 Palästinensern aus dem ehemaligen britischen Mandatsgebiet führte. Über fünf Millionen direkte Nachkommen entwurzelter Palästinenser leben noch immer im erzwungenen Exil. Und am 10. Juni hatten wir den 50. Jahrestag der Besetzung palästinensischen Landes durch Israel begangen, ein faktisch wie moralisch untolerierbarer Status quo.

Auch wer die Ansicht vertritt, der Sechstagekrieg von 1967 sei nötig gewesen, um Israel zu verteidigen, kann nicht leugnen, dass die Be-setzung sowohl strategisch als auch moralisch eine absolute Katastrophe ist, nicht nur für die Palästinenser, sondern auch für die Israeli. Ein halbes Jahrhundert ist vergangen, doch eine Lösung des Konflikts scheint ferner denn je zu sein. Niemand kann heute erwarten, dass ein junger Palästinenser und ein junger Israeli einander die Hand reichen. Obwohl der Konflikt sich in Kultur oder Medien kaum manifestiert, bleibt er extrem wichtig, und zwar nicht nur für die Völker Israels und Palästinas, sondern für den ganzen Nahen Osten und für die Welt.

Deshalb appelliere ich am 50. Jahrestag der Besetzung spezifisch an Deutschland und an Europa im Allgemeinen, die Lösung dieses Konflikts erneut zur Priorität zu machen. Er ist nicht politischer Natur, sondern eher ein Konflikt zwischen zwei Nationen, die beide absolut davon überzeugt sind, dass ihnen das Recht auf das gleiche kleine Stück Land zusteht. Wenn Europa heute lauter denn je bekräftigt, dass es stärker und unabhängiger sein müsse, dann müssen diese neue Stärke und Unabhängigkeit die klare Forderung nach einem Ende der Be-setzung und einer Anerkennung des palästine­nsischen Staates mit enthalten.

Als ein Jude, der seit über 25 Jahren in Berlin lebt, habe ich eine spezielle Perspektive auf die historischen Verantwortungen Deutschlands in diesem Konflikt. Ich kann in Deutschland frei und glücklich leben, weil die Deutschen sich ihrer Vergangenheit gestellt und sie verarbeitet haben. Natürlich gibt es sogar im modernen Deutschland der Gegenwart besorgniserregen-de Erscheinungen auf der extremen Linken (und der extremen Rechten. Red.), die wir alle bekämpfen müssen. Im grossen Ganzen aber ist die deutsche Gesellschaft zu einer freien, toleranten Gesellschaft geworden, die sich ihrer humanitären Verantwortungen bewusst ist.

Deutschland und Israel haben seit jeher eine speziell stabile Beziehung. Zu Recht hat Deutschland sich Israel gegenüber stets besonders verpflichtet gefühlt. Ich muss aber einen Schritt weiter gehen: Deutschland hat auch den Palästinensern gegenüber eine spezielle Verpflichtung. Ohne Holocaust hätte es nie eine Teilung Palästinas gegeben, keine Nakba, keinen 1967er Krieg und keine Besetzung. Hier geht es nicht nur um Deutschlands Verantwortung für die Palästinenser, sondern eher um jene aller Europäer: Der Antisemitismus war ein paneuropä­isches Phänomen, und die Palästinenser fahren fort, unter seinen direkten Konsequenzen zu leiden, auch wenn sie dafür in keiner Form verantwortlich sind.

Es ist absolut notwendig, dass Deutschland und Europa ihre Verantwortung gegenüber dem palästinensischen Volk akzeptieren. Die anhaltende Besetzung ist sowohl strategisch als auch moralisch inakzeptabel und muss ihr Ende finden. Das heisst nicht, dass Schritte gegen Israel ergriffen werden müssen, aber sehr wohl zu Gunsten der Palästinenser.

Deutschland und Europa müssen das Ende der Besetzung und das Festhalten an den Grenzen von vor 1967 fordern; ferner eine Förderung der Zweistaatenlösung, in deren Rahmen Palästina endlich als unabhängiger Staat anerkannt wird. Eine gerechte Lösung für die Flüchtlingskrise muss gefunden werden. Das Recht der Palästinenser auf Rückkehr muss anerkannt und in Kooperation mit Israel in die Tat umgesetzt werden. Die faire Verteilung von Res­sourcen und die Garantie fundamentaler Menschen- und Bürgerrechte der Palästinenser müssen gewährleistet werden. Dies zu sichern ist die Aufgabe Europas, vor allem jetzt vor dem Hintergrund der sich verändernden transatlantischen und innereuropäischen Weltordnung.

50 Jahre nach jenem Krieg sind wir vielleicht weit entfernt von einer Lösung für den israelisch-palästinensischen Konflikt. Doch nur wenn Deutschland und Europa jetzt beginnen, ihre historische Verantwortung zu akzeptieren und Massnahmen zu Gunsten der Palästinensern zu ergreifen, werden wir vielleicht verhindern können, den 100. Jahrestag der israeli­schen Besetzung palästinensischen Landes in weiteren 50 Jahren zu begehen, ohne dass irgendwelche Veränderungen in die Tat umgesetzt worden wären.

Daniel Barenboim ist allgemeiner Musikdirektor der La Scala, Mailand, der Berliner Staatsoper und der Staats­kapelle Berlin. Der Israeli lebt seit 25 Jahren in Deutschland.