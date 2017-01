Warum lebe ich in Israel?

STANDPUNKT

Eliyah Havemann, 27. Januar 2017

Mir geht es eigentlich ziemlich gut in Israel. Ich bin vor sieben Jahren aus Deutschland eingewandert und arbeite im Hightech-Sektor. Die Bezahlung ist für israelische Verhältnisse überdurchschnittlich und die Firma, für die ich arbeite, hat ein sehr angenehmes und familienfreundliches Arbeitsklima.

Dennoch ist es nicht einfach hier. Der Kindergarten für den Kleinsten kostet umgerechnet fast 800 Franken im Monat, und auch die Lebensmittel, Miete und das Auto sind deutlich teurer als in meiner alten Heimat und die Steuern ähnlich hoch. Am Monatsende bleibt eher mal Monat als Geld übrig. Dazu kommt, dass man hier um alles kämpfen muss und auch in Ämtern oft nur dann sein Recht bekommt, wenn man laut wird. Das ist anstrengend und auch frustrierend.

Ich lebte vorher in Hamburg. Dort gibt es eine jüdische Gemeinde, koscheres Essen, gute Arbeit und ich habe dort bis heute viele Freunde und Familie. Hier in Israel sind meine Frau und ich auf uns alleine gestellt und es gibt keine Omas oder Opas, die uns die Kinder mal abnehmen könnten. Warum gehen wir also nicht einfach wieder zurück?

Anfang Januar hatte eine Bekannte von mir aus Berlin einen Arzttermin. Sie heisst Rachel, ist Kaffeeliebhaberin mit einer Schwäche für Milchschaumkitsch und trägt einen kleinen, aber feinen goldenen Davidstern um den Hals. Sie setzte sich im vollen Wartezimmer auf einen freien Platz. In diesem Moment stand der Mann, neben den sie sich setzen wollte auf mit den Worten: «Ich sitze nicht neben Juden.» Niemand sagte etwas, niemand stand ihr zur Seite. Sie war sprachlos und entsetzt und machte erst Stunden später in sozialen Medien ihrem Ärger Luft. Dort erzählten sofort andere von ähnlichen Situationen, etwa in der U-Bahn und anderen öffentlichen Orten.

Antisemitismus ist in Deutschland offenbar im öffentlichen Raum wieder unwidersprochen möglich, ja fast schon Normalität und kommt auch aus der Mitte der Gesellschaft. Wären meine Frau und ich noch in Hamburg, dann gingen unsere Kinder wohl in den jüdischen Kindergarten im Grindelviertel. Das Haus, in dem er untergebracht ist und in dem auch die Jüdische Schule vor ein paar Jahren wieder ihren Betrieb aufgenommen hat, ist das der Talmud-Thora-Schule der Vorkriegszeit. Dort hatte bereits mein von den Nazis weggemordeter Grossvater Dagobert Biermann hebräisch gelernt.

Heute gleicht das Gebäude einer Festung. Schwerbewaffnete Polizisten mit automatischen Waffen stehen davor und eine mehrfach gesicherte und videoüberwachte doppelte Schleuse muss überwunden werden, bevor man die Schulzimmer betreten kann. Es ist gespenstisch. Jude zu sein in Deutschland bedeutet, dass man geschützt werden und Angst um Leib und Seele haben muss.

Und genau das will ich nicht für mich, meine Familie und vor allem für meine Kinder. Sie sollen nicht aufwachsen mit dem Gefühl, dass sie ihr

Judentum verstecken müssen, um nicht in Gefahr zu sein, dass sie nur geduldet sind von der Gesellschaft um sie herum und nicht dazugehören. Ich will, dass sie genauso selbstverständlich Juden sein können wie sie Menschen sind. Deswegen leben wir in Israel. Und nicht in Deutschland.

Eliyah Havemann lebt in Israel. Zuletzt ist von ihm erschienen: «Wie werde ich Jude? Und wenn ja, warum?» Ludwig Verlag, München 2014.