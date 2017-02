Warten auf die Kantone

SCHWEIZ

Andreas Schneitter, 10. Februar 2017

Die Debatte, wie sich der Staat an den Sicherheitskosten jüdischer Institutionen beteiligen soll, geht weiter - eine Bestandsaufnahme in den Gemeinden.



Die Antwort kam im vergangenen November, und sie war für die jüdischen Gemeinden der Schweiz und ihre Dachverbände eine Enttäuschung: Trotz mehrerer schwerer Terroranschläge in Europa in den vergangenen Jahren, deren Ziel teilweise jüdische Personen oder Einrichtungen waren, und trotz der Anerkennung des gestiegenen Schutzbedürfnisses von jüdischen Personen delegiert der Bund die Zuständigkeit an die Kantone und sieht, auf der Basis einer fehlenden Rechtsgrundlage, von einer Mitfinanzierung des wachsenden Sicherheitsaufwandes der Gemeinden ab (tachles berichtete). Politisch ist damit jedoch das letzte Wort nicht gesprochen: Im Ständerat hat Daniel Jositsch (SP, Zürich) eine Motion an den Bundesrat zur Frage eingereicht, welche gesetzlichen Grundlagen geschaffen werden können, um weiterreichende Massnahmen zum Schutz religiöser Minderheiten vor Terrorismus zu vollziehen. Dieselbe Motion hat Yvonne Frei (SP, Aargau) für den Nationalrat eingereicht. Beide Motionen wurden vom Bundesrat zur Annahme empfohlen (vgl. S. 14). Zudem ist ein Postulat von Nationalrat Guillaume Barazzone (CVP, Genf) hängig, das vom Bundesrat einen Bericht über den Schutz vor gewalttätigem Extremismus und insbesondere der gefährdeten jüdischen Einrichtungen verlangt. Insbesondere wird in dem Postulat um eine Klärung der Frage der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen sowie der Möglichkeiten des Bundes, die Kantone bei der Erfüllung ihrer Schutzfunktion in diesem Bereich zu unterstützen, ersucht.

Daneben beschäftigt das Thema auch die Kantone: In Zürich hat Kantonsrätin Sonja Rueff-Frenkel (FDP) im Dezember eine Dringliche Anfrage zur Schutzpflicht der Behörden für bedrohte Bevölkerungsgruppen und ihre Institutionen eingereicht - diese wurde vom Zürcher Regierungsrat bereits positiv beantwortet. Im Aargau verlangte Grossrätin Marianne Binder-Keller (CVP) vor wenigen Wochen per Interpellation vom Regierungsrat nach einer Klärung der besonderen Gefährdung von Minderheiten als mögliche terroristische Ziele und möchte ausserdem erläutert haben, wie die Regierung zu einer möglichen Beteiligung der Mehrkosten für erhöhten Sicherheitsaufwand steht. Und im Grossen Rat Basel-Stadt haben sowohl Patricia von Falkenstein (LDP) wie die CVP-Fraktion durch Vorstoss und schriftliche Anfrage vom Regierungsrat eine Antwort zur finanziellen Unterstützung der jüdischen Gemeinden des Kantons eingefordert - eine Antwort wird in der kommenden Woche erwartet.

«Ausmass nicht mehr tragbar»

Bei der Israelitischen Gemeinde Basel (IGB) nimmt man die politischen Vorstösse gerne zur Kenntnis. Der Jahresaufwand für Sicherheitsvorkehrung beträgt dort mittlerweile rund 800 000 Franken, sagt IGB-Präsident Guy Rueff. Ein Betrag, der sich kaum verringern dürfte – nur ein kleiner Teil davon wurde für einmalige Infrastrukturmassnahmen wie Strassenpoller, Verstärkung der Fenster oder ein angepasstes Video-Überwachungssystem verwendet. Der Grossteil fällt für die täglichen Sicherheitsmassnahmen an, vor allem für die Personalkosten. «Diese Massnahmen sind alle mit den Sicherheitsbehörden abgesprochen», sagt Rueff, mit denen die Gemeinde in regelmässigem Kontakt stehe. Dazu sei die Polizei regelmässig mit Patrouillen und an den Feiertagen oder grösseren Anlässen mit zusätzlichem Personal vor Ort. «Der Aufwand hat mittlerweile ein Ausmass angenommen, das die Gemeinde langfristig nicht mehr tragen kann», sagt Rueff. Die IGB bereitet gegenwärtig ein Rechtsgutachten zuhanden der Kantonsregierung vor, mit dem geklärt werden soll, ob die Rechtsgrundlage für eine finanzielle Beteiligung des Kantons bestehe.

Auch beim Jüdischen Museum der Schweiz in Basel habe sich der Sicherheitsaufwand im vergangenen Jahr verdoppelt, sagt Vereinspräsidentin Nadia Guth Biasini. Gegenwärtig betrage er 80 000 Franken jährlich, die vor allem für den während der Öffnungszeiten stets präsenten Sicherheitsdienst des Hauses verwendet werden. Gedeckt wird der Aufwand durch private Zuwendungen, «die wir jedoch gerne für die eigentliche Museumsaufgabe verwenden würden», sagt Guth Biasini. Sie steht deshalb den kantonalen Vorstössen positiv gegenüber.

Keine permanente Polizeipräsenz

Bei der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich (ICZ) beträgt laut Gemeindepräsidentin Shella Kertész das Sicherheitsbudget für das Gemeindezentrum und die Synagoge 800 000 Franken und es deckt Personalkosten wie bauliche Massnahmen ab, grössere Anpassungen werden ausserdem separat budgetiert. Auch in Zürich sei die Zusammenarbeit mit Stadtpolizei und Justizdepartement «sehr gut», sagt Kertész: «Es finden regelmässige Patrouillenfahrten sowie Beratungen durch die Behörden statt.» Fix platziertes Polizeipersonal bestehe nicht, an den hohen Feiertagen und bei speziellen Anlässen werde das gemeindeeigene Team aber durch Polizeipersonal unterstützt. Die ICZ stellt seit 2016 zusätzlich die sicherheitsrelevanten Dienstleistungen für die Jüdische Liberale Gemeinde Or Chadasch (JLG), wofür sie der JLG jährlich 100 000 Franken in Rechnung stellt. Ein Betrag, der gemäss JLG-Präsident Alex Dreifuss über zehn Prozent des Jahresbudgets der JLG ausmache.

Staatliche Unterstützung wird daher begrüsst, sagt Kertész: «Die Bedrohungslage hat für uns als jüdische Minderheit angesichts der Sicherheitssituation allgemein wahrlich zugenommen. Wir müssen alles tun, um unsere Institutionen bestmöglich zu schützen. Die von uns als Konsequenz eingeführten erhöhten präventiven Sicherheitsmassnahmen waren und sind nur mit erheblichen Mehrkosten möglich und belasten unsere finanziellen Möglichkeiten auf Äusserste.»

Dieselben Antworten erhält man von der Jüdischen Gemeinde Bern (JGB). Deren Präsident Ralph Friedländer bestätigt, dass die Kantonspolizei Bern während den Aktivitäten der Gemeinde stets präsent sei, ausserdem bestehe zwischen dem Kanton und der Gemeinde sowie auch mit der Jüdischen Gemeinde Biel ein reger Informationsaustausch zur Sicherheitslage. Auch die JGB bereitet gegenwärtig den Auftrag für ein Rechtsgutachten vor, ob sich auf der Basis der öffentlich-rechtlichen Anerkennung der Gemeinde ein Anspruch auf weitere Unterstützung im Sicherheitsaufwand – ebenfalls mehrere hunderttausend Franken jährlich, so Friedländer – ableiten lasse. Details zum Sicherheitskonzept gibt Friedländer keine preis, «ohne private Spenden würden wir jedoch ein Defizit verzeichnen». Die Forderung nach staatlicher Hilfe unterstützt Friedländer daher vollumfänglich – ergänzt jedoch, dass nicht alle Gemeinden der Schweiz so denken.

Dass dürfte primär bei den ultraorthodoxen Gemeinden der Fall sein. Aron Orzel von der Israelitischen Religionsgesellschaft Basel sagt: «Wir arbeiten in Sicherheitsfragen mit den Behörden zusammen, treten sonst aber bescheiden auf und stellen, zumindest nach aktuellem Stand, keine weiteren Forderungen.» Tatsächlich ist offen, inwiefern die kantonalen Behörden bei allfälligen Beteiligungen in der Ausgestaltung des Sicherheitsaufwandes mitreden würden und ob sich die diesbezüglichen Vorstellungen von Gemeinden und Staat deckten. Sowohl bei der IGB in Basel wie bei der ICZ in Zürich würde diese Frage erst in weiterführenden Gesprächen behandelt werden. Ralph Friedländer von der JGB meint dazu: «Selbstverständlich würde die JGB auch weiterhin ihren Beitrag an die Finanzierung eines umfassenden Sicherheitskonzepts leisten.»

Gespräche laufen weiter

Von polizeilicher Seite wird zumindest bestätigt, dass die Sicherheitsvorkehrungen zugenommen haben. «Verglichen mit der Zeit vor den Anschlägen in Europa hat die Kantonspolizei Basel-Stadt vermehrt Veranstaltungen polizeilich eng begleitet», sagt Martin R. Schütz, Sprecher des Justiz- und Sicherheitsdepartements Basel-Stadt. Einen «höheren Aufwand» bestätigt auch Marco Cortesi, Medienchef der Stadtpolizei Zürich, mehr Details zum Sicherheitskonzept sind allerdings nicht zu haben. Daneben gilt es, die politischen Entscheide abzuwarten, während die Gespräche zwischen Gemeinden und Behörden weiterlaufen. Zumindest die dringliche Anfrage der Zürcher Kantonsrätin Sonja Frenkel-Rueff ist mittlerweile beantwortet worden. Mitte Januar schrieb der Zürcher Regierungsrat, dass allgemein präventive Massnahmen im Kampf gegen den Terrorismus im Vordergrund stehen würden, wofür die Polizei dank zusätzlichen, durch den Bund im Rahmen der verstärkten Terrorismusbekämpfung bewilligten Mitteln personell aufgestockt werden konnte.

Ergebnis ist eine Sonderkommission, an der alle an der Terrorismusbekämpfung beteiligten Stellen von Kanton, Stadtpolizei Zürich und Winterthur und der Bundeskriminalpolizei beteiligt seien, mit dem Ziel, den Informationsaustausch sicherzustellen. Anfang 2016 ist zudem eine Kooperationsgruppe zwischen dem Krisenstab jüdische Organisationen und der Stadtpolizei Zürich institutionalisiert worden (tachles berichtete). Was die finanzielle Beteiligung angeht, hat die regierungsrätliche Antwort indes wenig Neues zutage gebracht: «Eine Rechtsgrundlage, die dem Kanton eine Mitbeteiligung an den Kosten für zusätzliche – das heisst über das nach Einschätzung der zuständigen Polizeibehörde objektiv Angemessene hinausgehende – Sicherheitsmassnahmen erlaubt, fehlt.»