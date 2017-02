Warnung vor politischem Beben

NAFTALI BENNETT

Jacques Ungar, 17. Februar 2017

Noch bevor der israelische Regierungschef Binyamin Netanyahu in der Nacht auf den Dienstag zu seinem wichtigen Gespräch mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump in Washington landete, gab ihm Bildungsminister und Koalitionspartner Naftali Bennett von den Tarif vor. Sollten die Annahme der Zweistaatenlösung eines der Resultate der Unterredung zwischen Netanyahu und Trump sein, würde, so Bennett, «die Erde in Israel politisch beben». Vor dem Gespräch der beiden Staatsmänner vom Mittwoch sickerte zudem durch, dass Netanyahu bei seiner Rückkehr nach Israel offenbar eine besonders «heisse» Gesetzesvorlage erwartet: Die Ausdehnung der israelischen Souveränität auf die Westbankstadt Ariel, auf den Siedlungsblock Gush Etzion sowie auf das Jordantal. Eine Vorlage dieser Art wird sich kaum mit der in der Umgebung des amerikanischen Präsidenten bereits klar geäusserten Meinung in Deckung bringen lassen, das die Siedlungen nicht zur Erzielung eines Friedens beitrügen. Im Vorfeld des Treffens von Washington verdichteten sich Vermutungen, dass aus dem Thema der Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem Dampf abgelassen worden ist und die Diskussion in dieser Sache bis mindestens Mai verschoben werde. Es darf aber angenommen werden, dass Ne-tanyahus rechtsnationale Koalitionspartner, angeführt von Bennett, Vizeaussenministerin Tzipi Hotovely und Verteidigungsminister Avigdor Lieberman, es kaum zulassen werden, dass ihr Regierungschef sich auf liberalen Lorbeeren allzu lange wird ausruhen können.