Warnung von Herzl Halevi

ISRAEL

30. August 2017

Militärischer Abwehrchef: «Griff der Hizbollah um Libanon immer enger».

Generalmajor Herzl Halevi, der Chef der militärischen Abwehr Israels, warnt davor, dass die Hizbollahmiliz ihren Griff um Libanon stets enger gestalten würde. Laut Halevi gebe es ernsthafte und lange andauernde Verletzungen von Resolution 1701 des Uno-Sicherheitsrats durch die von Teheran unterstützte Schiitenmiliz zu beklagen. Die IDF hatten bisher die Hizbollah schon mehrfach in Bezug auf die Verletzungen dieser Resolution angesprochen (via Drittkreise), welche die Kriterien fixierte zur Beendigung des 34 Tage dauernden Zweiten Libanonkriegs, der im Sommer 2006 zwischen Israel und der Hizbollah ausgefochten worden ist. Halevi betonte, dass die Unifil eine wichtige Rolle spiele bei der Hizbollah. Deshalb könnte sie auch mehr Druck ausüben, um den Bemühungen der Gruppe einen Strich durch die Rechnung zu machen, ihre Position in Libanon zu stärken. [TA]