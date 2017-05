Wahlen ohne Wahlen

BASEL

Valerie Wendenburg , 31. Mai 2017

Am Sonntag, 25. Juni, finden in der Israelitischen Gemeinde Basel die Vorstandswahlen sowie die Wahl des Gemeindepräsidenten statt. Da sich insgesamt genau die acht notwendigen Kandidaten für den Vorstand zur Verfügung stellen und allein Guy Rueff erneut für das Amt des Präsidenten antritt, wird in diesem Jahr eine sogenannte stille Wahl stattfinden. Für die drei vakanten Stellen im Vorstand der IGB sind drei neue Kandidaturen von Ellina Kanewski, Philip Karger und Sliwa-Rita Schneider eingegangen (vgl. tachles 20/17). Die folgenden Vorstandsmitglieder stellen sich erneut zur Wahl: Ronald Fried, Michel Guttmann, Eric Odenheimer, Nava Rueff und Iris Sobol-Bloch. Von ihrem Amt nach nur einer Legislatur zurückgetreten sind Sarah Belinovich, Marie-Eve Buchs und Gilbert Goldstein. Der Vorstand besteht aus acht Mitgliedern, die aktuell antretenden Kandidaten gelten am 25. Juni somit in einer stillen Wahl automatisch als gewählt. Gleiches gilt für Guy Rueff als IGB-Präsident sowie für die Wahlen der Mitglieder der Budget-und Rechnungsprüfungskommission, des Schiedsgerichtes, der Delegierten zum Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund sowie des Präsidenten der Steuerkommission. Guy Rueff sagte gegenüber tachles, dass man auf diese Weise Papier und Porto sparen könne, was sicher im Interesse der Gemeindemitglieder sei. Über die Zuteilung der einzelnen Ressorts werde der gewählte Vorstand in einer ersten konstituierenden Sitzung entscheiden: «Da muss man sich finden», so Rueff. Anders als beim neuen Vorstand scheint die Stelle des Jugendleiters aber noch unbesetzt zu sein. In dieser Hinsicht gäbe es noch keine definitiven Neuigkeiten, betonte der Gemeindepräsident auf Nachfrage. Der amtierende Jugendleiter Dima Schneerson wird die IGB Ende Juni verlassen (tachles berichtete).