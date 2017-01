Waffenstillstand nach nur drei Tagen schon am Ende?

SYRIEN

2. Januar 2017

Flugzeuge des Regimes Assad nehmen Bombardierungen wieder auf.

Nach fast 24 Stunden ohne Luftangriffe haben Flugzeuge der syrischen Regierung am Sonntagabend wieder das Wadi Barada, ein von Rebellen gehaltenes Tal bei Damaskus bombardiert. Damit ist der ohnehin brüchige, mit der Vermittlung Russlands und der Türkei zustande gekommene und vom Uno-Sicherheitsrat einstimmig gutgeheissene Waffenstillstand ernsthaft gefährdet. Bereits am Samstag hatten Rebellen gewarnt, den Waffenstillstand zu beenden, falls die Regierung fortfahren sollte, ihn zu verletzen. Bis Sonntagabend war aber nicht klar, ob die Rebellen ihre Drohung wahrmachen und den Waffenstillstand endgültig beenden würden. Ein Sprecher des in London domizilierten Syrian Observatory for Human Rights sprach von «heftigen Angriffen Assads und schiitischen Milizen von nahegelegenen Hügeln aus auf das Wadi Barada». N den letzten Tagen haben hunderte von Menschen das Tal in Richtung von staatlich kontrollierten Gegenden verlassen. Zuvor hatten Regierungstruppen laut Observatory zehn Farmen in der Nähe von Damaskus erobert. – Der jetzt offensichtlich zusehends gefährdete Waffenstillstand in Syrien ist der erste, der ohne die aktive Mitwirkung der USA oder der Uno zustande gekommen ist. Das reflektiert den wachsenden diplomatischen Einfluss Moskaus, nachdem Russland zuvor mit seinen Luftangriffen im letzten Monat Bashar Assad geholfen hatte, die Stadt Aleppo zurück zu erobern. [TA]