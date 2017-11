Waffenruhe ohne Ruhe?

STANDPUNKT

Jacques Ungar, 17. November 2017

Waffenstillstandsvereinbarungen sind an sich etwas Gutes, Wünschenswertes. An sich, aber eben nicht immer.

Das gilt aus israelischer Sicht vor allem für den anfangs Woche zwischen den USA, Russland und Jordanien abgeschlossenen Waffenstillstand für Süd-Syrien. Einerseits könnte Jerusalem zufrieden sein mit der im Abkommen enthaltenen Forderung nach einem Abzug aller fremder Kräfte aus Syrien, einschliesslich der Kämpfer der iranischen Revolutionswachen und unter der Fuchtel Teherans stehender schiitischer Milizen.

Aufgrund erster Reaktionen israelischer Sicherheitskreise ist Jerusalem über das Abkommen nicht ein Mal beschränkt erfreut. Vielmehr fürchtet man in der Umgebung von Generalstabschef Gadi Eisenkot, Verteidigungsminister Avigdor Lieberman und erst recht bei dem von einer Entspannung mit dem iranischen Erzfeind weniger als gar nichts haltenden Premierminister Binyamin Netanyahu, dass der sich abzeichnende Waffenstillstand, sollte er seine diversen Feuerproben bestehen, nicht viel mehr sein wird als eine im militärischen Sprachgebrauch als «Nebelwand» bekannte illusorische Lösung. Hinter dieser «Wand» könnten und würden wahrscheinlich alle direkt oder indirekt beteiligten Akteure, Israel und die USA eingeschlossen, in aller Ruhe ihre Rüstungsvorbereitungen fortsetzen und losschlagen, wenn laut ihrer Meinung der Tag X anbricht.

Für sein Misstrauen ob des sowohl in Amman als auch in Washington und selbstredend in Moskau über den grünen Klee gelobten Waffenstillstands führen Militärkommentatoren in den letzten Tagen aus israelischer Warte plausible Gründe ins Feld. Erstens fehlen dem Abkommen jede terminliche Rahmenvorgaben, etwa für den so wortstark verkündeten Abzug fremder Kräfte aus Syrien, was für eine Vereinbarung in einer derart heiklen Atmosphäre entweder eine sträfliche Unterlassungssünde, ein Anreiz für Provokationen hinter den Kulissen oder, und das erscheint am wahrscheinlichsten, beides zusammen sein dürfte. Zweitens steht allem Anschein nach das ganze Rückzugskonzept auf denkbar schwachen Beinen, sollen doch Geheimklauseln für die Revolutionswachen und pro-iranische Milizen Rückzüge vorsehen, welche, was die Distanz betrifft, kaum mehr als symbolischen Wert haben werden.

Und genau hier liegt aus israelischer Sicht der Hase im Pfeffer. Schon seit Monaten fordert Israel bei allen Vereinbarungen einen Abstand zwischen der Waffenstillstandslinie mit Syrien auf dem Golan und Kräften wie Hizbollah, Revolutionswachen und welcher Feind auch immer die Hügel bevölkern mag, von mindestens 50-60 Kilometer. Nicht ein Mal eine Blitzvisite von Netanyahu bei Wladimir Putin brachte etwas ein. Moskau wollte sich mit für Israel ebenso lächerlichen wie gefährlichen fünf Kilometern begnügen, und laut «Haaretz» würden in dem neuen Abkommen die Schiiten in der Regel maximal 20 Kilometer von den vordersten Linien Israels entfernt sein, doch in gewissen Fällen wären es auch jetzt wieder nur fünf Kilometer.

Kombiniert mit dem fehlenden Zeitrahmen für den Abzug der Kräfte aus Syrien kann man der israelischen Besorgnis mehr als nur zurückhaltendes Verständnis entgegenbringen. Kommt hinzu, dass das mit dem Rückzug so eine Sache ist. Laut einem Bericht der BBC, in dem westliche Geheimdienstkreise zitiert und Satellitenbilder gezeigt werden, soll Teheran nämlich unweit von Damaskus insgeheim eine Militärbasis bauen. Wer abzieht, baut keine Basen. Für Lieberman ist alles klar: Hier soll eine «Front-Basis» für die schiittische Achse entstehen. Das werde Jerusalem in Syrien nicht zulassen, warnt der Verteidigungsminister.

Auf welche Art und Weise will Lieberman dies konkret denn verhindern? Mit diplomatischen Demarchen in Damaskus oder gar Teheran? Wohl kaum. Schon eher mit den allseits bekannten militärischen Kraftakten israelischer Provenienz. Nicht ausgeschlossen, dass der auch mit Vorliebe kriegsgurgelnd auftretende US-Präsident Trump Israel zur Hilfe eilen wird, sobald IDF-Soldaten und Piloten erst einmal die militärische Vorarbeit geleistet haben werden. All das sind Spekulationen, für deren Wahrheitsgehalt heute noch niemand die Hand ins Feuer legen kann. Eines aber muss bereits jetzt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit befürchtet werden: Der Waffenstillstandsvertrag des eingangs genannten Trios ist möglicherweise von guten Absichten getragen, nur werden die Waffen deswegen kaum stillstehen. Nicht in Syrien, ziemlich sicher auch nicht an Israels Nordgrenzen, vielleicht aber nicht einmal im Iran. Dass hinter den Kulissen einiges im Gange ist – vielleicht mehr als uns lieb sein kann - , beweist der zuerst geheim gehaltene Blitzbesuch des israelischen Generalstabschefs Gadi Eisenkot vom letzten Wochenende in Brüssel. Dort konferierte er mit US-General Curtiss Scaparotti, dem Leiter des Europa-Kommandos der US-Armee. Die Gespräche konzentrierten sich dem Vernehmen nach auf die iranischen Schritte im Nahen Osten, vor allem in Syrien.

An sich wäre ein solchen Treffen von Armeechefs befreundeter Nationen nicht sensationell, hätten Eisenkot und Scaparotti nicht erst vor zwei Woche schon eingehend in Washington miteinander konferiert. Galt es, dringende Entscheidungen zu fällen oder Konzepte miteinander abzustimmen? Noch wissen wir es nicht, doch früher oder später werden die Entwicklungen entlang der israelischen Grenzen Antworten auf diese Fragen erteilen.

Jacques Ungar ist Leiter des Nahostbüros von tachles in Jerusalem.