Wackelt Bannons Stuhl?

TRUMP-REGIERUNG

13. April 2017

Die Spannungen zwischen Steve Bannon und Jared Kushner erreichen eine neue Qualität. Spekulationen um die Absetzung Bannons werden lauter. Donald Trump gibt derweil nationalistische Positionen auf und entdeckt Kriegstrommeln als neues Lieblingsinstrument.

Es ist ein böses Zeichen für Angestellte und Berater, wenn Donald Trump plötzlich deren Bedeutung negiert. So geschah es seinem ehemaligen Wahlkampf-Chef Paul Manafort, nachdem dieser aufgrund dubioser Beziehungen zum Kreml im letzten August den Posten räumen musste. Trump und seine Sprecher erklärten dann im Widerspruch zu allen Fakten, Manafort habe nie eine wichtige Rolle gespielt und Trump habe kaum Kontakt zu ihm gehabt.

Dienstagnacht geriet Steve Bannon in das Visier des Schrumpf-Strahlers. Trump erklärte in einem Kurz-Interview mit dem Boulevard-Blatt «New York Post», «Steve» sei zwar ein guter Mann, aber er habe ihn vor dem letzten Herbst nicht gekannt, sei immer sein eigener Stratege gewesen und verdanke Bannon also eigentlich überhaupt nichts. Bannon sei jedenfalls gut beraten, sich mit Schwiegersohn Jared Kushner auszusöhnen. Dabei hat Bannon im August Ordnung und eine klare, ideologische Ausrichtung in Trumps angeschlagene Kampagne gebracht und den launischen Kandidaten ohnehin seit 2011 ständig auf der rechtspopulistischen Plattform «Breitbart» präsentiert (Link).

Doch nun scheint Bannons Stern zu sinken. Zahlreiche, mit anonymen Insider-Zitaten belegte Meldungen sehen den 63-Jährigen auf dem absteigenden Ast und als Verlierer in einem bitteren Konflikt um Einfluss am Hofe Trumps (Link). Offenkundig gerät Bannon seit dem Tomahawk-Einsatz gegen eine syrische Luftwaffenbasis am letzten Donnerstag in das Hintertreffen gegen Kushner (topnews berichtete). Womöglich ist Trump auf das Ende seiner ersten 100 Tage im Weissen Haus am 29. April hin auch auf der Suche nach einem Sündenbock, dem er historisch schwache Beliebtheitswerte und eine insgesamt schwache Leistungsbilanz aufbinden kann.



So hat sich Trump seit dem Militärschlag gegen das Assad-Regime in rasantem Tempo von mehreren Eckpfeilern seiner von Bannon inspirierten, nationalistischen «America First»-Agenda getrennt: China soll plötzlich nicht mehr als Währungs-Manipulator gebrandmarkt werden; die NATO ist auf einmal unverzichtbar und die von konservativen Ultras attackierte «Export-Import Bank» soll weiterhin staatliche Kredite für die Belebung des Aussenhandels gewähren (Link).

Zum Entsetzen konservativer Stimmen hat Trump diese Positions-Wechsel vor wenigen Stunden an einem längeren Interview mit dem Wall Street Journal bestätigt und sich erneut von Bannon distanziert: «Steve arbeitet für mich und ich treffe die Entscheidungen» (Link).

Spannend und für seine Präsidentschaft womöglich noch bedeutsamer ist, dass Trump mit dem Tomahawk-Angriff das Säbelrasseln und militärische Gewalt als faszinierendes Spielzeug eines US-Präsidenten entdeckt hat. Dies wurde Mittwochfrüh an einem Interview mit Maria Bartiromo auf FoxNews deutlich (Link). Da strahlte Trump bei der Erinnerung an das Staats-Dinner mit Chinas Präsident Xi Jinpeng, als er diesem beim Schokoladen-Kuchen über den Einsatz der Marschflug-Körper informierte. Trump prahlte zudem mit dem Schwenk einer Flugzeugträger-«Armada» in Richtung Nordkorea am Wochenende.

Da Trumps Kriegsgetrommel in den USA erneut die positive Wirkung auf Umfragen nicht verfehlt hat, dürfte er zukünftig verstärkt nach diesem Instrument greifen. Die wirklich dramatischen Tage der Trump-Ära stehen Amerika und der Welt damit erst noch bevor. [AM]