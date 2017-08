Wachsende Waffen-Kooperation der beiden Staaten

INDIEN-ISRAEL

30. August 2017

Indiens Marine erhält die ersten, von beiden Ländern zusammen entwickelten Raketen.

Die erste Langstrecken-Boden-Luftrakete (LRSAM), die gemeinsam von Israel und Indien entwickelt wurde, ist an einer Zeremonie in der Stadt Hyderabad der indischen Marine übegeben worden. Das LRSAM- oder Barak-8-Marine-Luftverteidigungssystem ist gemeinsam von der indischen Defense Research and Development (DRDO) in enger Zusammenarbeit mit der Israel Aircraft Industries (IAI) entwickelt worden. Hierbei handelt es sich um ein modernes Luft- und Raketenverteidigungssystem, eine einzigartige Gemeinschaftsentwicklung mit den israelischen Firmen ELTA und Rafael, sowie mit einigen indischen Gesellschaften. Der indische Verteidigungsminister Arun Jaitley sprach anlässlich der Lieferung der ersten Rakete von einem «historischen Tag für Indien». Die Rüstungskooperation zwischen Indien und Israel gestaltet sich immer enge und vielversprechend für beide Staaten. [TA]