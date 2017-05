Wachsam und vorsichtig bleiben

LAUSANNE

Naomi Kunz, 31. Mai 2017

An der 112. Delegiertenversammlung des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds stimmten die Delegierten für eine öffentliche Stellungnahme gegen die UNESCO-Resolution und sprachen sich für mehr Sicherheit aus.



Vor der diesjährigen SIG-Delegiertenversammlung (DV) begann, wie bereits gehabt, die DV des Verbandes Schweizerischer Jüdischer Fürsorgen (VSJF), diesmal in gediegener Atmosphäre im Hotel Beau Rivage in Lausanne. In ihrer Eröffnungsrede berichtete VSJF-Präsidentin Gabrielle Rosenstein über die Kernaufgaben des VSJF. «Unser Sozialbereich deckt ein breites Spektrum an Dienstleistungen für jüdische Schweizer und Schweizerinnen in prekären Lebenslagen. Ein besonderer Schwerpunkt unseres Engagements liegt nach wie vor auf der Umsetzung der Unterstützungsprogramme für Überlebende des Holocaust», so Rosenstein. «Die Holocaustüberlebenden sind sehr dankbar über die Besuche und die persönliche Betreuung durch den VSJF», erzählte Laurence Leitenberg ausführlich in ihrem Bericht aus der Romandie. Im Anschluss daran sprach Liliane Isaak-Dreyfuss über die neuen Herausforderungen im Asylbereich, die sich dem VSJF stellten. Mit der Annahme der Asylgesetzrevision von 2016 hätten Asylsuchende in «beschleunigten Verfahren» Anspruch auf eine unentgeltliche Rechtsberatung und Rechtsvertretung, um eine rechtskonforme Abwicklung trotz massiv gekürzter Fristen zu gewährleisten. «Der VSJF möchte sich für dieses Rechtsschutz-Mandat bewerben, braucht dazu jedoch Allianzen, denn er ist ein zu kleiner Player», sagte Isaak-Dreifuss weiter. Die Suche nach geeigneten Partnern sei eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, der sich zukünftig vor allem Präsidentin Rosenstein annehmen werde. Der VSJF schaue der Zukunft jedoch optimistisch entgegen. Die Präsidentin hatte dann den Abschied der langjährigen Mitarbeiterin und Leiterin des VSJF-Sekretariates Felice Dreyfuss anzukündigen, welche mit gebührendem Applaus und Danksagungen im Namen der Präsidentin und des Verbandes geehrt wurde. Anschliessend berichtete Rosenstein über die letzte Woche einberufene Generalversammlung des European Council of Jewish Communities (ECJC), der sich über ein neues Präsidium freuen darf: neuer Präsident des ECJC sei Michael Blake aus England und sie selbst, so gab Rosenstein bekannt, sei zusammen mit der französischen Amtskollegin Marguerite Zaubermann als Vizepräsidentin des ECJC berufen worden. Im Juni diesen Jahres werde der ECJC eine Konferenz in Stockholm organisieren, die insbesondere für kleinere jüdische Gemeinden zum Austausch interessant sein könnte, berichtete Rosenstein in einem Ausblick.

Die Sicherheit bleibt zentral

Nach den Berichten aus den Breakfast Meetings (vgl. Kasten) begann die übliche Berichterstattung aus den Ressorts durch die Mitglieder der Geschäftsleitung (GL), die sich mehrheitlich mit dem Inhalt des Jahresberichtes befassten. SIG-Generalsekretär Jonathan Kreutner berichtete den 78 (später 90) versammelten Delegierten über die Schwerpunkte des SIG-Engagements im Jahre 2016. Zum einen seien hier sicherlich das Jubiläumsjahr «150 Jahre Gleichberechtigung» und die damit einhergehenden Anlässe wie auch die Wanderausstellung zu nennen, die landesweit gezeigt wurde. Während sich die Jubiläumsveranstaltungen als voller Erfolg herausstellten, bleibe im Bereich Sicherheit für den SIG einiges zu tun. «Wir brauchen dringend mehr staatliche Hilfe», führte SIG-Präsident Herbert Winter weiter aus. Jedoch hätten die Bemühungen des SIG erste Früchte getragen. So sei das Thema «Sicherheit für die Schweizer Juden» heute definitiv Teil politischer Debatten auf allen Ebenen. «Wir haben erste wichtige Signale vom Eidgenössischen Polizeidepartement, von der Bundes-, Kantone- und Gemeindeebene erhalten, dass unsere Anliegen erhört worden sind», sagt Winter. Der Bundesrat habe ausserdem einen Auftrag zur Erarbeitung eines nationalen Sicherheitskonzeptes für bedrohte Minderheiten erteilt. «Bald treffen wir uns für die erste Sitzung», so der SIG-Präsident.

Sabine Simkovitch-Dreyfus führte danach aus, dass auch im Bereich Antisemitismus die Arbeit des SIG im Bereich Risikoerkennung ergänzend zu den polizeilichen Unternehmungen nach wie vor «sehr nötig» sei. «Wir beobachten antisemitische Vorfälle wie die in der Schweiz abgehaltenen Konzerte von rechtsextremen Kreisen oder den Vorstoss von Genfer Nationalrat Yves Nydegger, der die Holocaust-Leugnung aus der Rassismus-Strafnorm streichen möchte, sehr genau», so Simkhovitch-Dreyfus. Die juristische Arbeit bezüglich Antisemitismus werde fortgesetzt, genauso wie die Prävention. Es gelte, wachsam und vorsichtig zu bleiben.

Likrat macht Schule

Über die Jugendarbeit gebe es Erfreuliches zu berichten, erfuhren die Delegierten aus dem von SIG-Generalsekretär Jonathan Kreutner vorgetragenen Jahresüberblick des SIG-Engagements. Sehr erfolgreich sei das Leadership- und Dialogprojekt Likrat, das in der deutschen Schweiz 1480 Jugendliche erreichte und nun auch in der Romandie lanciert wurde. Bereits habe sich das SIG-Projekt in Österreich, Deutschland, Belgien und Moldawien etabliert, weitere Länder hätten ihr Interesse bereits angemeldet. «Für den SIG ist dieser Erfolg Imagepflege par excellence» freut sich Kreutner.

Raubkunst-Recherche

Auch aus dem Ressort Kultur gab es Neuigkeiten. Erstmals vergab das Bundesamt für Kultur finanzielle Mittel für Recherchen zu Raubkunst. «Die Anstrengung des Bundes sind uns sehr willkommen», so Brunschwig. Das Kunstmuseum Bern, das nun definitiv die Erbenstellung im Fall Gurlitt übernahm, habe eine Forschungsstelle errichtet, um die Herkunft der Gurlitt-Bilder zu eruieren, fügte SIG-Präsident Winter an. Winter wurde in den Beirat berufen, der die Forschungsstelle überwachen soll. Das Kulturressort des SIG sei ausserdem mit der Prüfung und Beurteilung allfälliger Restaurationskosten der Breslauer Bibliotheksbestände beschäftigt, die von Basel und Genf nun in der Bibliothek der Israelitischen Kultusgemeinde Zürich (ICZ) zu einer einheitlichen Sammlung zusammengeführt würden, informierte Brunschwig. Roman Rosenstein, Präsident der ICZ-Bibliothekskommission, zeigte sich stolz auf das Vermächtnis und bedankte sich für die Bereitschaft aller Beteiligten die gesamten Breslauer-Bestände unter einem Dach zu vereinen. Der Transport und eventuelle Restaurationskosten bedeuteten für die ICZ-Bibliothek jedoch einen enormen finanziellen Aufwand. Deshalb sei nun über eine entsprechende Budgetposition zu befinden, gab Rosenstein zu bedenken.

Daniel Frank, Präsident des Centralcomités, gab anschliessend den Austritt des Badener Delegierten Georg Herzig bekannt. An seiner Stelle wurde Raphael Weisz, ebenfalls aus Baden gewählt.

Statement gegen UNESCO-Resolution

In einer Wortmeldung plädierte Joel Herzog, gegen die im Mai von der UNESCO angenommene Resolution eine öffentliche SIG-Stellungnahme zu verfassen. In der UNESCO-Resolution wurden die Präsenz israelischer Sicherheitskräfte, das Beten von Juden auf dem Jerusalemer Tempelberg und Israels archäologische Ausgrabungen um diesen herum verurteilt, da gemäss internationalem Recht Israels Besetzung der Jerusalemer Altstadt illegitim sei. Für zusätzlichen Brennstoff sorgte der Umstand, dass die Bezeichnung «Tempelberg» in der Resolution gar nicht verwendet, sondern nur der arabische Name Haram al-Sharif genannt wurde (tachles berichtete). Herzogs Anliegen resultierte letztlich in einer mit 36 Ja- gegen 24 Nein-Stimmen verabschiedeten öffentlichen Resolution des SIG: Darin bekräftigen die Delegierten die «jahrtausendealte, unauflösbare Beziehung zwischen dem jüdischen Volk und Jerusalem, dem geistigen Herzstück des jüdischen Volkes», und sie wünschten, dass «Jerusalem eine Stadt des Friedens sein möge».

Diskussion Mitgliederbeiträge

Generalsekretär Elias Frija der Communauté Israélite de Genève brachte das Thema Mitgliederbeiträge erneut auf den Tisch und schlug vor, eine Kategorie für beitragsbefreite Mitglieder zu schaffen. Es könne nicht sein, dass Juden die Mitgliedschaft im SIG nur deshalb untersagt bleibe, weil sie die Mitgliederbeiträge nicht begleichen können. Die Geschäftsleitung (GL) verwies in ihrer Antwort darauf, dass bereits tiefere Mitgliederbeiträge (35 Franken für Gemeindesteuern unter 320 Franken im Vergleich zu 110 Franken Mitgliederbeitrag bei Gemeindesteuern über 320 Franken) geschaffen worden seien. Problematisch fanden bei dieser Diskussion verschiedene Delegierte letztlich weniger die Beitragspflicht als den Umstand, dass nur beitragspflichtige Personen in der SIG-Statistik aufgenommen würden, was wiederum die Statistik verfälsche. Die GL will sichr des Thema annehmen, wurde den Delegierten versichert.

Zudem wurde auch aus der Romandie kritisiert, dass der SIG mehr Verantwortung übernehmen soll, die Gemeinden zusammenzuführen und eine stärkere Verbindungsrolle wahrzunehmen. Die GL gab zu bedenken, dass in dieser Hinsicht schon diverse Versuche unternommen worden sind und dass diese Aufgabe gemäss den Statuten subsidiär sei. Dennoch wird die GL auch dieses Anliegen aufnehmen (vgl. S. 4 und 14). 