Vorwürfe gegen Netanyahu

WAR ES BESTECHUNG?

Jacques Ungar, 13. Januar 2017

Die vorläufig jüngsten Details bezüglich des angeblichen oder wirklichen Bestechungs­deals, der zwischen Premierminister Binyamin Netanyahu und Arnon Mozez, dem Verleger von «Yediot Achronot», ausgehandelt worden sein soll, veröffentlichte «Haaretz» am Mittwoch. Im Kern des diskutierten Handels stand eine scharfe Veränderung in der Berichterstattung über den Regierungschef durch die Yediot-Mediengruppe sowie die Möglichkeit des Premiers, Journalisten nach seinem Geschmack in die Gruppe einzuschleusen. Netanyahu seinerseits soll versprochen haben, eine Gesetz zu fördern, das dem Gratisblatt «Israel Hajom», dem stärksten Konkurrenten des Mozez-Imperiums, schweren Schaden zufügen würde. Unter anderem sollte das Blatt auf dem Gesetzeswege gezwungen werden, seinen Status als Gratiszeitung aufzugeben. «Haaretz» will über Informationen verfügen, wonach Arnon Mozez alles in seiner Macht Stehende tun wollte, um Netanyahu zu ermöglich, so lange im Amt zu bleiben, wie er dies wünschte. Die Verhandlungen zwischen den beiden früheren (und vielleicht auch künftigen) Erzfeinden sollen 2014 zuerst stürmisch gewesen und dann auf Sand gelaufen sein. Laut Quellen im israelischen Justizministerium sind sich hohe Stellen in Polizei und Staatsanwaltschaft darin einig, dass es sich bei dem Netanyahu von Mozez offeriertem Deal klar um Bestechung handelt. Am Mittwoch hatten Kenner der Szene keinen Zweifel daran, dass die Verhöre des israelischen Regierungschefs fortgesetzt würden.