Vorstoss der Justizministerin

ISRAEL

8. Mai 2017

Minister-Kommission soll sagen ob staatliche Gesetzesvorlagen auch für Gebiete gelten.

Die israelische Justizministerin Ayelet Shaked (Das Jüdische Haus) und Tourismusminister Yari Levin (Likud) fördern eine Direktive, die von Ministern bezüglich staatlicher Gesetzesvorlagen verlangen würde, ob sie auch für die Westbank Geltung haben. Gegenwärtig wird israelische Gesetzgebung in der Westbank vermittels militärische Befehle angewendet oder durch die Integrierung in die Regelungen von Lokal- und Regionalräten. Im letzteren Fall gelten die Gesetze nur für jüdische Siedlungen innerhalb der Ratsgebiete. Sehr selten wird diese Gesetzgebung ausdrücklich in der israelisch kontrollierten Zone C der Westbank, einschliesslich palästinensischen Städten angewendet. Die Zeitung «Haaretz» zitierte am Sonntag eine Quelle des Justizministeriums, der zufolge das Hauptziel die Anwendung privater Gesetzgebungen ist, aber nicht ausschliesslich. Die Direktive gesellt sich zu einer Reihe von Schritten hinzu, die darauf abzielen, ein System zur Anwendung des israelischen Gesetz in der Westbank einzurichten. Letzte Woche hat dem Vernehmen nach ein Seminar zum Thema für legale Berater der Ministerien stattgefunden, und inskünftig soll jedes Ministerium einen Offiziellen haben, der sich mit der Thematik befasst. Den politischen Aspekt der Angelegenheit unterstrichen die Minister Shaked und Levin in einer am Freitag in der Zeitung «Yediot Achronot» erschienenen Stellungsnahme: «Es ist nicht länger akzeptabel, dass die Regierung die Bedürfnisse von Einwohnern in gewissen Teilen des Landes wahrnimmt, während andere Teile vernachlässigt werden. Es ist unannehmbar, dass das israelischen Gesetz 430000 in Judäa und Samaria lebende israelische Bürger ignoriert.» - In dieser Stellungsnahme gelangt neben den juristischen und politischen Aspekten ein dritter, ideologischer Aspekt mit immer grösseren Deutlichkeit zum Durchbruch: Der Staat Israel, oder zumindest seine jetzige Regierung, ist konsequent auf dem Weg, die Westbank zu annektieren – zuerst die Siedlungen, nach und nach wahrscheinlich aber das ganze umstrittene Territorium. [JU]