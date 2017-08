Vorsitzender Sharansky zu Charlottesville

JEWISH AGENCY

15. August 2017

«Zutiefst besorgt über Antisemitismus und Rassismus».



Vor dem Hintegrund der gewalttätigen Ereignisse in Charlottesville veröffentlichte Natan Sharansky, Vorsitzender der Exekutive der Jewish Agency, am Montag folgende Erklärung: «Ich bin zutiefst besorgt über die Ausdrucksweisen von Antisemitismus und andere Formen des Rassismus und Hasses, wie sie am Wochenende an der neo-Nazi-Kundgebung in Charlottesville manifest geworden sind. Ich bin erschreckt über den Tod einer Protest-Demonstrantin durch einen der Marschierer. In keiner demokratischen Gesellschaft ist Platz für solche Hassreden oder Gewalt, und ich bin zuversichtlich, dass die amerikanischen Behörden alles in ihrer Macht stehende tun werden, um die Verbrecher der Gerechtigkeit zuzuführen. Kein Student, ob jüdisch oder nicht, sollte sich an seiner/ihrer Universität bedroht fühlen, und jüdische Studenten an der Universität von Virginia (UVA) sollten wissen, dass das lokale Hillel-Personal für sie jederzeit zur Verfügung steht, was auch für die Jewish Agency Fellow an der UVA gilt.» [TA]