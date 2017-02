Vor Première von jiddisch-kubanischer Oper

HAVANNA

28. Februar 2017

Dem Werk liegt ein 86 Jahre altes jiddisches Gedicht zu Grunde.

Eine neue, auf einem 86 Jahre alten jiddischen Gedicht über einen eingeborenen Häuptling basierende Oper, der den spanischen Eindringlingen Widerstand geleistet hatte, wird im kommenden Monat in der kubanischen Hauptstadt Havanna ihre Erstaufführung erleben. Laut einem Bericht in der «New York Times» wird die Première des Werks unter dem Titel «Hatuey: Memory of Fire» am 3. März stattfinden. Die von Frank London von den Klezmatics komponierte Oper fusst auf einem epischen Gedicht aus dem Jahr 1931, das der aus der Ukraine nach Kuba geflüchtete Oscar Pinis geschrieben hat. Pinis, der später den Namen Ascher Penn annahm, gab auf Kuba auch eine jiddische Zeitung heraus. «Es ist eine wirkliche Geschichte, die irgendwie meine Welt erschüttert hat», sagte London, der beschrieb, wie das Werk die verschiedenen seiner musikalischen Leidenschaften miteinander verquickte. «Ich spiele afro-kubanische Musik länger als ich jüdische Musik spiele», sagte er. Um die Oper auf die karibische Insel zu bringen, war London einverstanden, die meisten jiddischen Passagen auf spanisch übersetzen zu lassen, nachdem er gewarnt wurde, dass der Text sonst unzugänglich sein würde. «Es gibt noch einige wenige Juden aus der Generation unseres Poeten», fügte London hinzu und meinte, eine Frau würde noch eine Kopie der Quellen der Oper im original jiddischen Text besitzen.- In der Ära von Fidel Castro sank die Zahl der auf Kuba lebenden Juden von 15’000 auf heute rund 1500. [TA]