Vor 25 Jahren flog die Botschaft in die Luft

BUENOS AIRES

21. März 2017

Gedenkzeremonie für den Terroranschlag auf die israelische Botschaft.

Vor einem Vierteljahrhundert explodierte 1992 vor der israelischen Botschaft in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires die Autobombe, die 25 Menschen den Tod brachte und weitere 242 verwundete. Aus diesem Anlass fand nun eine Gedenkzeremonie statt. Vor dieser empfing der argentinische Präsident Mauricio Macri in seiner offiziellen Residenz zum ersten Mal die israelischen Überlebenden des Verbrechens und Verwandte der Opfer des Anschlags. Der Präsident schickte via Twitter die folgende Botschaft über dieses Treffen an seine über 3,7 Millionen Anhänger: «Nach 25 Jahren erinnern wir uns mit Verwandten und Überlebenden der Opfer dieser schrecklichen Terrorattacke auf die israelische Botschaft.» Zu den Personen, die mit Macri zusammenkamen und an der Gedenkzeremonie teilnahmen, gehörte Daniel Carmon, Israels heutiger Botschafter in Indien und Sri Lanka, dessen Frau Eliora bei dem Attentat starb, Yitzchak Shefi, Israels Botschafter in Argentinien zur Zeit des Verbrechens, und Yuval Rotem, der heutige Generaldirektor des israelischen Aussenministeriums. Gegenüber argentinischen Journalisten sagte er: «Das war das erste Mal, dass Israel eine ganze Botschaft verloren hat, und das erste Mal, dass wir vier Diplomaten in einem Terroranschlag im Ausland verloren haben.» Rotem machte Iran für den Anschlag verantwortlich und erinnerte an die Getöteten und Überlebenden. Ilan Sztulman, der heutige israelische Botschafter in Argentinien, unterstrich unter Anspielung darauf, dass die Verantwortlichen für den Anschlag noch immer nicht zur Rechenschaft gezogen worden sind, dass die jüdischen und israelischen Gemeinden keine weiteren 25 Jahre «ohne Gerechtigkeit» tolerieren könnten. Sich an die ebenfalls anwesende argentinische Vizepräsidentin Gabriela Michetti wendend, sagte Sztulman: «Wir können nicht vergessen. Sollen die für den schrecklichen Anschlag verantwortlichen Mörder auch in den nächsten 25 Jahren noch unbehelligt in Teheran und Homs leben können?» Vizeministerin Michetti verkündete während der Zeremonie das Projekt, argentinische Informationen über die Attacke zu entklassifizieren. Argentinien hat Iran sowohl für den Anschlag von 1992 angeklagt, als auch für das Bombenattentat von 1994 auf das AMIA Gemeindezentrum in Buenos Aires, doch offiziell sind beide Ereignisse immer noch ungelöst. [TA]