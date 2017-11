Von «skandalös» bis «peinlich»

Schweizer Diplomaten auf Golan-Höhen

Roman Rosenstein, 10. November 2017

Anlässlich eines Helikopter-Rundfluges zusammen mit deutschen Bundestagsabgeordneten Israel aus der Vogelperspektive zu sehen ist an und für sich schon eine besondere Erfahrung.



Ich erlebte im April 2016 während des Helikopter-Rundfluges auch, wie souverän die Organisatoren die Zwischenlandung in der Nähe der heutigen Geisterstadt Kuneitra für den Heli mit den zwei der Delegation angehörenden SPD Abgeordneten aus dem Programm strichen. Mit dem Betreten besetzten Gebietes wäre für diese Abgeordneten politischer Ärger vorprogrammiert gewesen.

Dem Vernehmen nach war nun kürzlich eine schweizerische Delegation auf einem Militärflughafen auf den Golan-Höhen Gast der israelischen Armee. Hintergrund des Besuches war die nicht ganz ohne Nebengeräusche von den eidgenössischen Räten beschlossene Beschaffung israelischer Drohnen. Die Reise mit Armasuisse-Vertretern auf die Golan-Höhen löste nun auch kritische Bemerkungen von Parlamentarier Tim Guldimann aus. Die Erklärung des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA), es sei eine «Kommunikationspanne» gewesen und die Armasuisse-Mitarbeiter seien sich der Problematik «nicht bewusst gewesen», zeugt leider von wenig Einsicht!

Aus Israel hätte ich gerne eine Antwort auf die Frage, ob nicht schon andere Delegationen aus denselben Gründen vor der Grünen Linie Halt gemacht und ihre israelischen Gastgeber um Respektierung dieser politisch bedingten Haltung gebeten haben? Kennt man in Israel nicht auch ausserhalb diplomatischer Kreise diese politischen Empfindlichkeiten? Ist es nicht vor allem im Interesse der israelischen Rüstungsindustrie, ihre ausländischen Kunden durch besser informierte Gesprächspartner zu empfangen und es schon gar nicht zu solchen Peinlichkeiten kommen zu lassen? Schade, dass ein an und für sich unspektakulärer Kundenbesuch bei einem israelischen Drohnenhersteller ausländischen Parlamentariern die Gelegenheit gab, antiisraelische Emotionen zu schüren. Die Tatsache, dass sich dazu letzte Woche mit Nationalrat Tim Guldimann ein ehemaliger Schweizer Spitzendiplomat vernehmen lies, weist auf das nach wie vor in breiten Kreisen bestehende Unbehagen bezüglich der seit dem Sechstagekrieg von Israel verwalteten Territorien hin.

Roman Rosenstein ist Inhaber einer auf Kostenmanagement spezialisierten Unternehmungsberatung, er ist derzeit Bibliothekskommissions-Präsident bei der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich. Er war als Vertreter von B’nai B’rith Zürich Mitglied der EDA Delegation an mehreren internationalen OSZE-Konferenzen zu Rassismus und Antisemitismus.