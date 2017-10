Von Menschen und Schweinen

Als Jonas Fricker, Mitglied der Grünen Fraktion und Nationalrat des Kantons Aargau, am 28. September in Zusammenhang mit der «Fair-Food-Initiative» als 19. Redner im Nationalratssaal das Wort ergriff, begann er seinen Beitrag mit dem Satz: «Heute haben wir die Chance, die Welt ein bisschen besser zu machen ...». Dieser guten Absicht folgte einige Minuten später ein abstruser Vergleich zwischen Juden, die im «Dritten Reich» von Nationalsozialisten in Todeslager deportiert wurden, und Schweinen. Und obwohl er sich noch am gleichen Morgen für diesen Vergleich entschuldigte, trat Jonas Fricker drei Tage später von seinem Amt als Nationalrat zurück.

Aus Sicht der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus (GRA) hat Jonas Fricker mit seinem Rücktritt die einzig akzeptable Konsequenz für seine verbale Entgleisung gezogen. Eine inhaltliche Auseinandersetzung erübrigt sich, denn der gemachte Vergleich war schockierend, unangebracht, verletzend, entwürdigend und – sorry, Herr Nationalrat – schlicht und einfach dumm. In der Medienmitteilung von letztem Donnerstag hat die GRA denn auch darauf hingewiesen, dass eine einfache Entschuldigung nach dem Motto «ich habs ja gar nicht so gemeint» der Angelegenheit nicht gerecht wird. Aus unserer Sicht und in Übereinstimmung mit der Aufgabe der GRA als Watchdog in Sachen Rassismus und Antisemitismus haben wir denn auch gleichentags die Frage aufgeworfen, ob Nationalrat Jonas Fricker in seinem Amt weiterhin tragbar sei. Aus unserer Sicht war das nicht der Fall.

Es mag in Zeiten polternder Populisten altmodisch klingen, aber Politikerinnen und Politiker sind unter anderem auch Vorbilder. Argumentative Entgleisungen und Grenzüberschreitungen können deshalb dazu führen, dass auf einmal Dinge offen gesagt werden, die man davor nicht auszusprechen wagte. Der Bezug auf den Holocaust zur Legitimation eines Anliegens in Zusammenhang mit dem Tierschutz überschreitet eine solche Grenze. Zwar haben sich Vergleiche mit der Schoah unter militanten Tierschützern längst etabliert, aber die GRA wehrt sich entschieden gegen jegliche Banalisierung, Bagatellisierung und Instrumentalisierung des Holocaust und anderer Völkermorde in einer politischen Debatte. Das Recht der Tiere auf Schutz ist unbestritten, es muss jedoch ohne solche Vergleiche auskommen!

Es sei auch die Frage erlaubt, wie es möglich ist, dass einer, der das Schweizer Schulsystem erfolgreich durchlaufen hat und über einen Universitätsabschluss verfügt, sich nicht davor scheut, vor versammeltem Parlament einen solch absurden Vergleich zu ziehen. Die Aussagen waren allem Anschein nach schriftlich vorbereitet und somit keine spontane Entgleisung. Worauf gründet der offensichtliche Mangel an Sensibilität eines akademisch Gebildeten? Das bleibt wohl Jonas Frickers Geheimnis. Aber klar ist, dass dem ehemaligen Sekundarlehrer nur schwerlich eine Bildungslücke vorgeworfen werden kann.

Zu guter Letzt war auch die Reaktion der an jenem Morgen im Nationalrat anwesenden Politiker erstaunlich. Nach Jonas Fricker sprachen SP Bundesrat Berset, die Präsidentin der Grünen Regula Rytz und die ehemalige Präsidentin des Nationalrates und ebenfalls Grüne Maya Graf. Niemand, wirklich niemand, schien sich an den Worten von Jonas Fricker zu stören. Erst SVP-Nationalrat Roland Rino Büchel aus dem St. Galler Rheintal bemerkte, der von Jonas Fricker gemachte Vergleich sei schockierend, und fragte nach, ob die Regierung dem Vergleich zustimme, was Bundesrat Berset verneinte.

Jonas Frickers verbale Entgleisung wird auf absehbare Zukunft an ihm haften bleiben, aber sein Rücktritt zeugt von Konsequenz und Anstand.

Aus Sicht der GRA gilt, dass jegliche Banalisierung und Instrumentalisierung der Schoah oder eines anderen Völkermordes in einer politischen Debatte nichts verloren hat. Respekt gebührt deshalb Nationalrat Roland Rino Büchel, der das Herz am richtigen Fleck hatte und damit Jonas Frickers Absicht, «die Welt ein bisschen besser zu machen», an jenem verhängnisvollen Morgen in die Tat umsetzte.



Pascal Pernet ist Präsident des Stiftungsrates der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus.