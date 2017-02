Brief von Rabbiner Avraham Yitzchak Hacohen Kook, Oberrabbiner von Erez Israel, an Rabbiner Arthur Cohn betreffs der Rabbinatsordination von dessen Sohn Heinrich, sowie in angelegenheiten von Erez Israel und Agudath Israel.

Mit der Überführung von zehn Archivkisten von London nach Jerusalem in die Zentralarchive für die Geschichte des jüdischen Volkes fand eine Jahrzehnte dauernde, teils kriegsbedingte Odyssee ihr Ende. Die Kisten waren gefüllt mit rund 32 000 Seiten Korrespondenzen, Redemanuskripten für Gottesdienste, Trauungen oder Beerdigungen, Kopien von Heiratsurkunden (Ketubot), Protokollen von Gemeindeangelegenheiten und halachischen Diskussionen zwischen rabbinischen Grössen des letzten und vorletzten Jahrhunderts sowie mit Kopien zu Debatten über Kaschrutfragen. Auch beinhaltete der immense Fundus alte Dokumente zum Lehrprogramm in jüdischen Gemeinden vor dem Zweiten Weltkrieg und zahllose Privatkorrespondenzen sowie Familienfotos. Die praktischen Aspekte der Überführung – die Zentralarchive waren von den Nachkommen Rabbiner Arthur Cohns als Ziel der Überführung bestimmt worden – unterstanden der sachkundigen Leitung der Archivarin Denise Rein-Brandeis, die seit 20 Jahren für die Jerusalemer Archive arbeitet. Die aus Zürich stammende Expertin benötigte fünf Tage für eine erste, provisorische Durchsicht der Dokumente.

Einzigartige Archive

Von einem Neubeginn darf mit Fug und Recht gesprochen werden, steht Forschern und Studenten nun doch ein Fundus an Informationen zu Lern- und Lehrzwecken zur Verfügung, das bei noch so liebevoller, fachlich im wesentlichen aber unkundiger Aufbewahrung sonst unweigerlich dem allmählichen Zerfall geweiht gewesen wäre. Als umso verdienstvoller muss daher der Entscheid von Familie Cohn gewertet werden, die Unterlagen in die Jerusalemer Zentralarchive zu integrieren. Nächster Schritt wäre die Digitalisierung der Archive, die die Nutzung der Dokumente optimalisieren würde, ohne deswegen die Original-Unterlagen übermässigen Gefahren auszusetzen. Die Umsetzung des Digitalisierungsgedankens in die Tat ist in erster Linie eine Kostenfrage, doch angesichts der vor allem für die direkt betroffenen Gemeinden in der Schweiz, Deutschland und England unbestrittenen Einzigartigkeit des Cohn-Archivs dürften sich früher oder später die nötigen finanziellen Quellen auftun. Die Sammlung offeriert nämlich in konzentrierter Form einen Querschnitt durch die Gemeindeaktivitäten und die Arbeit europäischer Rabbiner in der Zeit vor und während des Ersten, teilweise aber noch bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Cohn-Sammlung enthält Originaldokumente von drei Generationen von Rabbinern in Deutschland, der Schweiz und England. Die aus schweizerischer Perspektive dabei sicher herausragende Persönlichkeit ist Arthur (Ascher Michael) Cohn, der 1885 nicht nur als Erster das Amt des Gemeinderabbiners der Israelitischen Gemeinde Basel (IGB) versah (die ersten zwei Jahre als Junggeselle, notabene), sondern dieses Amt auch mit 41 Jahren bis zu seinem Hinschied 1926 länger innegehabt hat als seither irgendein anderer IGB-Rabbiner. Nicht, dass Rabbiner Cohn nie versucht gewesen wäre, seine Tätigkeit an andere Orte zu verlegen. Am nächsten kam er dieser Entscheidung 1900, als er sich um das Rabbineramt von Hanau bewarb. Interessant und typisch für die Persönlichkeit Rabbiner Cohns waren die Beweggründe, die beinahe für seinen Wegzug von der Stadt am Rheinknie gesorgt hätten: Cohn konnte sich nie mit den Bestrebungen des reformistischen Teils der Gemeinde anfreunden, die Synagoge an der Leimenstrasse durch den Einbau einer Orgel zu «bereichern». Darüber hinaus war ihm aber auch die Schweizer Gepflogenheit fremd, sich den Mitgliedern regelmässig einer Bestätigungswahl stellen zu müssen. Ihm hatte eine Lebensstelle in einer orthodoxen Gemeinde in Deutschland vorgeschwebt, doch dieses Projekt wurde (zum Glück für Basel) fallengelassen. – Neben Dutzenden von Ketubot, die ein eindrückliches Bild der familiären Verbindungen und Entwicklungen im Schweizer Judentum liefern, enthält die Cohn-Sammlung auch ebenso interessante thematische Korrespondenzen, wie etwa Briefe von Moritz Brandt aus St. Gallen mit Anfragen zum Bau einer Mikwa in der Stadt. Dann auch eine reichhaltige Korrespondenz mit dem Luzerner Ehepaar Abraham und Berta Erlanger, den Begründern der gleichnamigen Familiendynastie. Inhaltlich ging es dabei um Luzerner Gemeindeangelegenheiten aber auch um die Verbreitung von jüdischem Wissen, mit Bitten um Hilfe bei der Unterstützung von bedürftigen Personen und Institutionen. Auch ein Bericht von 1917 des Wanderlehrers Grünwald über den Unterricht von Schülern ausserhalb von Luzern vermittelt wissenswerte Aufschlüsse.

Unermesslicher Wert

Besondere Trouvaillen stellen auch Briefe von Koryphäen wie den Rabbinern Avraham Yitzchak Hacohen Kook oder Chaim Halevy Solowieczik, des Brisker Raw, an Rabbiner Arthur Cohn dar. Ein ganz spezielles Dokument ist die von 1891 stammende «koschre Schnitzelbank» zur allgemeinen Erholung der notleidenden russischen Glaubensbrüder. Ein Exemplar dieser Schnitzelbank, die zur Melodie eines Schunkelwalzers gesungen wurde, kostete den damals respektablen Betrag von 50 Centimes. Ausführliche Korrespondenzen betreffen sodann Fragen der Kaschrut, der Schechita (speziell nach der Einführung des Schächtverbots 1904), aber auch der Führung koscherer Restaurants (damals sprach man allerdings von «Speisehäusern») und ebensolcher Pensionen in Schuls und Lugano – der Name der Besitzerfamilie Kempler taucht auf – sowie den Schriftverkehr mit den Schweizer Behörden über den Import von Lulawim und Etrogim und die Einreisebewilligung für Schochtim oder andere unabdingbare jüdische Arbeiter aus dem Ausland. Zu einer ganz anderen Thematik gehören schriftlich geführte Debatten zum Zionismus. In einem Schriftstück meinte Rabbiner Arthur Cohn einmal klipp und klar: «Ich bin kein Zionist», doch darf davon ausgegangen werden, dass der Basler Rabbiner von der damals allgemein in allen europäischen Gemeinden geführten, teils sehr emotionalen Diskussionen zu einem fast utopistischen Thema beeinflusst worden ist. Hätte Rabbiner Cohn die Jahre vor und während der Gründung des Staates Israels selber noch miterlebt, kann ebenfalls, ohne dass man sich deswegen des Vorwurfs der Spekulation aussetzen müsste, davon ausgegangen werden, dass Rabbiner Arthur Cohn s. A. mit Herz und Seele hinter dem Aufbau eines jüdischen Staates gestanden wäre.

Mit der Überführung der Rabbiner Archivsammlung von Arthur Cohn in die Jerusalemer Zentralarchive für die Geschichte des jüdischen Volkes konnten Dokumente von unermesslichen historischem Wert der Nachwelt erhalten werden. 