Von Landraub und Sündenböcken

Chemi Shalev, 17. Februar 2017

Das Gesetz für die Enteignung privaten palästinensischen Bodens ist unklug, ungerecht, und verfassungswidrig. Es belastet das Recht auf Eigentum, verletzt die Gleichheit vor dem Gesetz und untergräbt die Position der israelischen Gerichte. Das Gesetz stellt eine Première dafür dar, dass die Knesset eine Gesetzgebung über Land in Judäa und Samaria verabschiedet hat, im Gegensatz zu den jüdischen Siedlern, die dort leben. Es wird angesehen werden als schleichende Annektierung und als Verletzung internationalen Rechts, und könnte dazu benutzt werden, Israel und Israeli vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zu bringen.

Alle diese Überlegungen gegen das neue Gesetz sind in den letzten Wochen nicht von Israel hassenden, BDS-liebenden Antisemiten formuliert worden, sondern vom israelischen Premierminister, seinem Verteidigungsminister, juristischen Beratern, angefangen beim General-Staatsanwalt und weiter hinab, und vielen Knessetmitgliedern, einschliesslich dem Hardliner Benjamin Begin vom Likud, der von einem «Diebes-Gesetz» sprach.

Wenn das die Ansicht ist von solch grossen Patrioten in Jerusalem, ist es nicht schwer, vorauszusagen, wie andere Welt-Hauptstädte – ausgenommen vielleicht Donald Trumps Weisses Haus – reagieren werden (wenn sie nicht schon reagiert haben).

Man stelle sich nur vor, was man fühlen würde, sollte Beijing privates tibetisches Land für chinesische Siedler enteignen, oder wenn der Kreml Ukrainer auf der Krim unter dem Vorwand entwurzelte, das Land gehöre Mütterchen Russland. Erinnern wir uns doch daran wie wir einst entsetzt waren, als Südafrika uns erzählte, dass die Apartheid eigentlich gut ist für die Eingeborenen – genauso wie israelische Parlamentarier uns heute weismachen wollen, dass das «Legalisierungsgesetz», wie es euphemistisch genannt wird, grossartig sei für die Palästinenser. Nicht zu reden von den historischen Traumata, die mit der Behauptung assoziiert sind, dass das neue Gesetz als eine Verletzung der 1949 formulierten 4. Genfer Konvention als Antwort auf die Kriegsverbrechen der Nazis und Japaner angesehen wird. Die «Hasbara» (Informations-) Katastrophe ist unvermeidlich.

Dessen ungeachtet hat Premierminister Binyamin Netanyahu wenige Stunden vor der Knesset-Abstimmung keinen Appell der letzten Minute an seine Koalitionspartner oder Parteimitglieder lanciert, Israel und dessen Image nicht mit einem solchen Schaden zu belasten. Stattdessen erzählte er freiwillig den ihn auf seiner Reise nach London begleitenden Journalisten, dass er Premierministerin Theresa May ersuchen werde, die britischen Beiträge für die anti-Besetzungsgruppe «Breaking the Silence» zu stoppen.

Die Botschaft, die Netanyahu vermitteln wollte – und für welche die Phrase «Beleidigung für die Intelligenz» ein Kompliment ist – war kristallklar: Israel werde keinen Schaden davontragen weder durch die Schwäche des Premierministers noch durch die aufrüherischen Verlautbarungen israelischer Politiker oder die einseitige Inbesitznahme privaten palästinensischen Eigentums. Die drohende Anklage durch den Internationalen Strafgerichtshof ist, in dieser Version der Realität, nicht mit der schleichenden Annektierung der Westbank oder der Vorenthaltung elementarer Bürgerrechte für Palästinenser oder dieses offensichtlich verfassungswidrige Gesetz verknüpft. Nein, die wirklichen Kriminellen des Februars sind, wie sich heraussstellte, ehemalige IDF-Soldaten von «Breaking the Silence», welche die Welt über die Besetzung informieren.

Für einen vollendeten Aufhetzer wie Netanyahu ist dies eine eher pathetische Bemühung. Zum letzten Mal hatte die britische Regierung 2011 für «Breaking the Silence» Geld gegeben, als die britische Botschaft rund 30 000 Dollar an die Gruppe überwies. Seither hat diese ab und zu Zuwendungen von britischen NGOs erhalten, die teilweise von der Londoner Regierung finanziert, aber nicht von ihr kontrolliert werden. Die Summen sind ein kleiner Bruchteil der Einnahmen der Gruppe, in jedem Fall aber weniger als die Hälfte des Preises für die kubanischen Zigarren und den Rosé-Champagner, die der Hollywood-Produzent Arnon Milchan im gleichen Zeitraum wahrscheinlich für den Haushalt der Netanyahus mobilisiert hatte.

2016 erhielt «Breaking the Silence» 15 000 Dollar von Grossbritannien, eine Summe, die für Netanyahu bedeutend genug ist, um wertvolle Zeit mit seiner britischen Amtskollegin darauf zu verwenden, vorausgesetzt, er hat die Thematik effektiv angeschnitten und nicht einfach nur die Presse.

Netanyahu hält an seiner bekannten Ablenkungstaktik und an seiner ebenso bekannten Routine der Hetze gegen die Linke fest, im Bestreben, sich zu retten. Für «Breaking the Silence», eine kleine Organisa­tion, die von Netanyahu und seinen Ministern zynisch aufgeblasen worden ist, damit sie wie ein bedrohliches Monster ausschaut, ist es natürlich Manna vom Himmel. Es ist sogar möglich, dass Netanyahu mit seinen abgedroschenen Tricks immer noch chronisch leichtgläubige Betrogene des rechten Flügels verblüffen kann.

Für Israel dagegen ist es unglücklich: Während das Land sich selbst das Messer in den Rücken jagt und die Arbeit für die Feinde erledigt, indem es sein Image verwüstet, befasst sein Führer sich damit, ein Alibi vorzubereiten und einen Sündenbock zu bestimmen.

Chemi Shalev ist israelischer Journalist.