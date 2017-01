Von Klassik über Klezmer bis hin zu Tango

BASEL

Walter Labhart, 20. Januar 2017

Die dritte Ausgabe des Mizmorim-Festivals in Basel lenkt mit dem Titel «Go East» den Blick nach Ungarn.

Unter dem Motto «Go East» wurde gestern Donnerstagabend die dritte Ausgabe des Mizmorim-Festivals in Basel eröffnet. Noch bis Sonntag wird der Brennpunkt auf zwei hervorragende jüdische Komponisten aus Ungarn gelegt. In den neun Veranstaltungen bilden György Ligeti (1923–2006) und György Kurtág (geboren 1926) die auf das 20. Jahrhundert konzentrierten Schwerpunkte. Das Festival steht wiederum unter der künstlerischen Leitung der israelischen Klarinettistin Michal Lewkowicz. Die in Basel lebende Künstlerin wurde im vergangenen Dezember für ihre musikalischen Leistungen als Interpretin und als Gründerin des Mizmorim-Festivals für jüdische Musik mit dem Omanut-Zwillenberg-Förderpreis von Omanut, Verein zur Förderung jüdischer Kunst in der Schweiz, ausgezeichnet.

Die meisten Konzerte leiten ihr Motto von Werktiteln ab. Inspirierend wirkten da die «Bagatellen» für Bläserquintett von Ligeti, das aus dem Tagebuch von Anne Frank zitierende «Postkriptum» von János Tamás, «Comment dire» für Klarinette und Klavier von Matan Porat, der auch mit einer Uraufführung einer «Mizmorim»-Rhapsodie vertreten ist, und «Ball Room Dances» für Streichquartett von Mark Rozsavölgyi. In das vorwiegend ungarische Programm haben sich auch Felix Mendelssohn Bartholdy (Oktett op. 20) und mit Pavel Haas und Erwin Schulhoff zwei tschechische Komponisten eingeschlichen. Das «After 3 Glasses» betitelte Schlusskonzert ist der Klezmermusik und dem Tango gewidmet. Schade, dass das Festival vom vielfältigen Angebot der von ungarisch-jüdischen Komponisten geschaffenen Musik kaum Gebrauch macht. Es fehlen so bedeutende Komponisten wie Antal Dorati, Géza Frid, Carl Goldmark, Stephen Heller, Pál Kadosa, Joseph Kosma, Miklós Rózsa, Mátyás Seiber, Lászlo Weiner, Léo Weiner, Josef Weiss und viele weitere. Dass im Eröffnungskonzert der nicht jüdische Béla Bartók den breitesten Raum einnimmt, mag ebenso befremden. Unter den zahlreichen Interpreten figurieren das Doric-Streichquartett, der Klarinettist Chen Halevi, der Pianist Noam Greenberg und das Szymanowski-Streichquartett. 

www.mizmorimfestival.com