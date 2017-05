Von Kanzler Kreisky zu Eiernockerln

STANDPUNKT

Charles E. Ritterband, 12. Mai 2017

«Kreisky und kein Nachfolger» lautet der Titel des soeben erschienen Bildbands über den gleichsam unsterblichen, ja nahezu ins Mythische entrückten österreichischen Ex-Bundeskanzler Bruno Kreisky – mit einer Fülle hervorragender Fotografien und aufschlussreicher Texte von einigen seiner engsten Wegbegleiter. Margret Wenzel-Jelinek, die aus Südtirol stammende Fotografin und Herausgeberin dieses bei Ueberreuter erschienenen Buches, die mit ihren Fotos die «wahre Persönlichkeit» des Langzeit-Kanzlers treffsicher erfasst hatte, musste nach eigenen Aussagen hartnäckig um ihren Buchtitel kämpfen, bis sie ihn schliesslich durchzusetzen vermochte.

Keiner wie Kreisky? Im Klapptext spricht die Fotografin vom «genialen Politiker» Kreisky, aber auch vom «janusköpfigen Kanzler» – ein Aspekt, auf den der Schriftsteller und Theaterautor Peter Turrini hinweist. So widersprach Turrini einst dem Kanzler ganz offen: Kreisky sei von den Österreichern nicht akzeptiert worden, weil er ein Jude sei, sondern obwohl. Und die «politische Umarmung» des «ehemaligen SS-Offiziers, Herrn Friedrich Peter», von der Turrini schreibt, gehört ebenso zu dieser Zwiespältigkeit wie, damit in direktem Zusammenhang, die erbärmliche Verleumdung Simon Wiesenthals durch Kreisky im Oktober 1975. Manchen Österreichern mag der Jude Kreisky als Mittel zum Zweck der Schönfärberei der eigenen Geschichte willkommen gewesen sein – als personifizierter «Beweis», dass es hierzulande keinen Antisemitismus gebe und eigentlich nie gegeben habe.

Trotz dieser schweren Schatten über Kreiskys Persönlichkeit ist er als «Sonnenkönig» in die Geschichte der Zweiten Republik eingegangen, als Lichtgestalt. Als Korrespondent in Wien wurde mir von Anfang an immer wieder gesagt: Einen überragenden Kanzler wie Kreisky werde es hier nie mehr geben. Keiner wie Kreisky. Und doch: Die anderen «beiden K» – Kanzler Christian Kern (SPÖ) und Aussenminister Sebastian Kurz (ÖVP) – scheinen, blickt man auf die aktuellen Umfragewerte, auf dem besten Weg zu diesen lichten Höhen: «Zwei der derzeit interessantesten Politiker Europas» nennt «Profil» sie – ein seltenes und zweifellos nicht leichtfertig ausgesprochenes Lob. Kanzler Kern hat als sympathischer «Pizzabote» über Nacht jene Volksnähe erreicht, die Kreisky ausgezeichnet hatte. Und bei seinem jüngsten Israel-Besuch hat Kern in Timing (Schoah-Gedenktag) und Stil («dunkelstes Kapitel unserer Geschichte» und «Wir haben eine moralische Verpflichtung gegenüber Israel» – beim Zusammentreffen mit Premierminister Netan­yahu) genau jenes Fingerspitzengefühl an den Tag gelegt, das einem österreichischen Regierungsschef bei diesem immer noch heiklen Thema wohl ansteht. Die israelische Botschafterin in Wien, Talya Lador-Fresher, die Kern auf seiner Israel-Reise begleitet hatte, äusserte sich mir gegenüber im privaten Gespräch sehr positiv, ja geradezu enthusiastisch über diese Visite – keine Selbstverständlichkeit, im historisch belasteten Verhältnis zwischen den beiden Nationen.

Dass das düstere Kapitel NS-Zeit in diesem Land längst nicht ad acta gelegt werden kann, wird durch folgende ziemlich skandalöse Begebenheit illustriert, die mir soeben aus erster Hand zugetragen wurde: Ein jüdischer Journalist, der (unseres Erachtens schuldlos, aber das ist eine andere Geschichte) in einem Wiener Gefängnis sass, wurde bei der abendlichen Rückkehr in die Haftanstalt nach der externen Arbeit als «Freigänger» vom Wächter, der den routinemässigen Alkoholtest und Body-Check durchführte, in süffisantem Tonfall gefragt: «Na, haben`s heut schon Ihre Eiernockerln gegessen?». Er verstand nicht, und als ihm vom Aufschliesser seiner Zelle dieselbe Frage mit demselben Unterton vorgelegt wurde, fragte er einen Mithäftling, was diese zu bedeuten habe: Ob er denn nicht wisse, dass im Gefängnis für sämtlichen Insassen Jahr für Jahr am 20. April Eiernockerln auf dem Menü stünden? Unser Freund brauchte nicht lange zu recherchieren. Eiernockerln (Spätzli mit Ei) waren des «Führers» traditionelles Geburtstagsgericht, also offenbar Hitlers Leibspeise. Weitere Nachforschungen ergaben, dass tatsächlich Eiernockerln am 20. April in mehreren einschlägigen Wiener Lokalen als Tagesmenü aufgetischt werden – und dies sei, wie einem auf Nachfrage versichert wird, «kein Zufall». In Wien geht bekanntlich mehr als anderswo die Liebe durch den Magen – auch jene zum «Führer», in ewiggestrigen Zirkeln.

Charles E. Ritterband ist langjähriger Auslandskorrespondent der «Neuen Zürcher Zeitung» in Jerusalem, Washington, London, Buenos Aires und Wien.