Von Hesse beeinflusst

Auch der Geburtstag des mit Wolfgang Hildesheimer nicht zuletzt durch das Schicksal der Emigration verbundenen Schriftstellers Peter Weiss (Foto) jährte sich am 8. November dieses Jahres zum 100. Mal. Peter Weiss, durch verschiedene «Übereinstimmungen» mit Wolfgang Hildesheimer freundschaftlich, wenn auch nicht zuletzt über Israel nicht ohne «Dissonanzen» verbunden, war ebenfalls eine bildkünstlerische sowie schriftstellerische Doppelbegabung. Bekannt wurde Peter Weiss zunächst mit vieldiskutierten Theaterstücken, etwa «Die Ermittlung» über den Auschwitz-Prozess und «Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats», und mit seinen beiden vorangegangenen Buchpublika-tionen «Abschied von den Eltern» und «Fluchtpunkt», welche ihm, der wie Hildesheimer einer der wenigen Re-Migranten war, die Einladung zu den Tagungen der Gruppe 47 eintrugen. Geboren wurde er in Nowawes bei Berlin. 1934 emigrierte Weiss zunächst nach England, um 1936 bis 1938 ein Studium an der Kunstakademie in Prag zu absolvieren. 1939 liess sich Weiss in Schweden nieder. Bekannt geworden sind – nicht zuletzt dank der Ausgabe seines Briefwechsels mit seinen beiden Jugendfreunden Hermann Levin Goldschmidt und Robert Jungk – seine Besuche bei Hermann Hesse im Tessin, die Weiss nachhaltig beeinflussten. Weiss starb am 10. Mai 1982 in der Stadt seines «Exils», Stockholm.