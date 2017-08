Von der Relativität der Skandale

STANDPUNKT

Charles Lewinsky, 18. August 2017

Ein Skandal ist, woraus jemand einen Skandal macht. Wir haben es gerade wieder erlebt. Die Abwartin eines Apartmenthauses in Arosa forderte die jüdischen Gäste in einem Plakat (und in schlechtem Englisch) dazu auf, vor der Benutzung des Schwimmbads zu duschen. Die Presse und daraufhin auch die stellvertretende Aussenministerin Israels Tzippi Hotovely bauschten die Geschichte hyperventilierend zum Musterbeispiel für Judenfeindlichkeit auf.

Aber war es wirklich ein Fall von «hässlichem Antisemitismus» (Zitat Hotovely), und gibt es wirklich einen Grund, von der Schweizer Regierung, wie sie es getan hat, eine «formale Entschuldigung» zu verlangen?

Es gibt in dieser Angelegenheit einen Skandal. Aber der liegt ganz woanders.

Dass eine Abwartin ein so formuliertes Plakat aushängt, ist dumm. Unüberlegt. Peinlich. Aber eine Frau ihres Berufes hat keine Erfahrung damit, was für verletzende Folgen eine solche Formulierung haben kann. Unterdessen hat sie gemerkt, dass sie den Auftrag, den sie von den Besitzern des Apartmenthauses bekam, besser nicht in dieser Form ausgeführt hätte. Und damit könnte man einen Strich unter die Affäre ziehen.

Eigentlich.

Aber es gibt in der Sache noch einen anderen Akteur, und der befasst sich von Berufes wegen jeden Tag mit der Formulierung von Mitteilungen. Der ist es gewohnt, sich mit dem, was er zu Papier bringt, an die Öffentlichkeit zu wenden. Und trotzdem hat er einen bedeutend schlimmeren Fauxpas begangen als die Verfasserin des dummen Aushangs. Einen Fauxpas, der mir der eigentliche Skandal in dieser Angelegenheit zu sein scheint.

Flavio Razzino heisst der Mann. Von Beruf ist er Journalist, und er verfasste für den «Blick» den Bericht über den Sturm im Aroser Wasserglas. Unter dem Titel «Hotel schickt Juden unter die Dusche».

Ein Titel, der in der Geschmacklosigkeit seiner Assoziation kaum zu überbieten ist. Und damit seine Leser auch wissen, dass es sich bei dieser Formulierung nicht um einen zufälligen, vielleicht gar nicht bewussten Kurzschluss der journalistischen Synapsen handelt, fügt er in seinen Artikel einen Absatz ein, den man in extenso zitieren muss, um nicht den Verdacht zu geraten, man übertreibe das mangelnde historische Geschmacksempfinden seines Verfassers.

Unter dem Zwischentitel «Duschen historisch vorbelastet» schreibt Razzino: «Ausgerechnet Juden zum Duschen schicken? Das ruft natürlich Erinnerungen an die Hitler-Zeit hervor. So wurden Juden in Konzentrationslagern von den Nazis in Duschkammern geschickt. Doch statt Wasser strömte Giftgas aus den Brausen. Rund sechs Millionen Juden starben im Zweiten Weltkrieg.»

Nein, Herr Razzino, solche Assoziationen entstehen nur im Kopf eines Journalisten, der eine nebensächliche Meldung aus Graubünden zum Mini-Skandälchen aufpeppen möchte. Und nur wer jedes Feingefühl ausschaltet, wenn er sich an den Computer setzt, benutzt die Schrecken der Schoah, um ein unwichtiges Artikelchen ein bisschen interessanter zu machen.

Eine im Umgang mit Worten ungeübte Abwartin die einen Aushang mit «To our Jewish Guests» statt mit «To our Guests» überschreibt, löst damit einen Shitstorm aus und handelt sich Tadel vom israelischen Botschafter bis zur israelischen Vizeaussenministerin aus. Ein berufserfahrener Journalist, der den Holocaust trivialisiert, um in einem Artikel ein paar Zeilen zu schinden, wird hoffentlich dafür von seinem Chefredakteur einen gründlichen Anschiss bekommen haben.

Wenn nicht, wäre das der eigentliche Skandal (vgl. S. 12).

Charles Lewinsky ist Schriftsteller und Drehbuchautor.