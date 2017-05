Vom Neben- zum kategorischen Hauptsatz

STANDPUNKT

Yves Kugelmann, 31. Mai 2017

Vielleicht hat Präsident Herbert Winter mit einem Nebensatz in seiner letztwöchigen Ansprache am Eröffnungsabend der Delegertienversammlung (DV) die Zukunft des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes (SIG) eingeleitet. Er wünsche sich einen Dachverband, in dem alle Juden vertreten sind, namentlich auch alle liberalen und orthodoxen Gemeinden. Zwar bestätigte Winter auf Nachfrage, dass er damit keine programmatische Aktivität verbindet und keinen Antrag stellen werde. Dennoch: Angesichts des demografischen Wandels in jüdischen Gemeinden, der stärker werdenden Nichtgemeindeorganisationen wird der Gemeindebund bald den Wandel vollziehen müssen, wenn er wirksam im Namen der Schweizer Juden auftreten möchte. Bereits die Debatte um die Konkurrenzsituation zwischen SIG und CICAD (vgl. tachles 21/2017), die in der Romandie auch im politischen Alltag viel präsenter ist als der Dachverband, zeigt, wie sehr da Mittel und Effizienz alleine durch die Mehrfachstrukturen zweier Verbände neben der Plattform der Liberalen Jüdischen Gemeinden verpuffen. Unter Druck der zunehmenden Sicherheits- und Infrasturkturkosten wird diese Reform sozusagen von aussen aufgedrängt werden, wenn der Dachverband nicht ins Abseits gelangen und die Gemeinden an diesen nicht zugrunde gehen wollen. Denn SIG und DV haben in der heutigen Form kaum eine Zukunft. Die DV kostet bei einer Vollkostenrechnung weit über 100 000 Franken. Viel Geld für eine Veranstaltung mit wenig nachhaltiger Wirkung nach aussen und nach innen. Die Delegationen haben Schwierigkeiten, Delegierte zu finden. Die Delegation der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich etwa sammelt seit Jahren jeweils noch am Eröffnungsabend Mitglieder zusammen. Vorbereitete Verbandsarbeit geht anders. Demgegenüber versucht der SIG mit gros­sem Aufwand, externen und internen Kommunikationsstellen eine mediale Wirklichkeit zu schaffen, die das Innenleben des Verbands wenig repräsentiert. Dort sind in den letzten Jahren eher die Jugend- und einst von Delegierten geforderten Begegnungsprogramme erfolgreicher als die politische Arbeit. Likrat und etwa Programme, die der Verband unter «Next Generation» subsumiert. Das Thema Sicherheit wiederum hat der SIG erst auf das politische Tapez gebracht, als es nach den Terroranschlägen von Frankreich längst in aller Munde war, anstatt dass er es vor Jahren und zur richtigen Zeit richtig eingebracht hätte. Denn ausgerechnet nach den 150-Jahr-Feierlichkeiten zur jüdischen Emanzipation in der Schweiz hat der Gemeindebund dann reflexartig mit der medial lancierten Forderung nach Unterstützung in Sachen Sicherheit zuerst mal eine Absage kassiert. Da zeigte sich einmal mehr, wie weit der Verband von der politischen Wirklichkeit entfernt ist und wie wenig wirkliches Verständnis er mit seinen teuren Wohlfühlprogrammen ausserhalb der jüdischen Öffentlichkeit erwirken konnte. Die in der breiten Bevölkerung akzeptierten Sicherheitsforderungen der jüdischen Gemeinschaft mutierten ausgerechnet in die Formel «Schweizer Juden wollen Geld vom Staat». Ein Schlag ins Gesicht nach viel 150-Jahr-Aufwand, den der SIG dann kommunikativ mit dem Hinweis hinbiegen wollte, dass Juden in der Schweiz paritätische Schweizer Bürger mit Anrecht auf Schutz seien. Einmal lehrte die Wirklichkeit, dass Form und Inhalt in einer Beziehung zueinander stehen. Da ist zu hoffen, dass Herbert Winters Nebensatz nun zum Hauptfokus einer Gemeinschaft wird, die sich im gesellschaftlichen Wandel auch strukturell neu formieren muss (vgl. S. 12 und 14).

Yves Kugelmann ist Chefredaktor von tachles.