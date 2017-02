Vom Märchen zur Realität

ZÜRICH

Valerie Wendenburg, 24. Februar 2017

Doron Rabinovici und Natan Sznaider bringen Theodor Herzls Utopie ins Zürcher Schauspielhaus und fragen, was Herzl über das Israel von heute denken würde.

120 Jahre ist es her, dass Theodor Herzl am ersten Zionistenkongress in Basel von einem jüdischen Staat geträumt und seine Schrift «Der Judenstaat» veröffentlicht hat – nun werden seine Gedanken neu in Erinnerung gerufen und wiederbelebt. Die beiden Autoren Doron Rabinovici und Nathan Sznaider gehen in ihrem Buch «Herzl reloaded: Kein Märchen» (Suhrkamp Verlag, 2016) der Frage nach, was Herzl heute wohl zu seiner verwirklichten Utopie sagen würde. Beide haben sich einen E-Mail-Austausch mit Theodor Herzl erdacht, in dem sie seine Vision auf die Probe stellen und der Frage nachgehen, was Herzls Vision mit dem heutigen Israel zu tun hat. Herzl, Rabinovici und Sznaider treten in einen Trialog über Judentum, über israelische Gegenwart und jüdische Diaspora. Gemeinsam erörtern sie, was aus der Vision von «Altneuland» geworden ist. In einer szenischen Lesung im Schauspielhaus lesen Rabinovici und Sznaider zusammen mit Schauspielhaus-Esemble-mitglied Klaus Brömmelmeier aus den fiktiven E-Mails, die sie mit Herzl austauschen, und kommen zum Schluss: «Sehr geehrter Herr Dr. Herzl, (…) Sie wären im Israel der Gegenwart hoffnungslos verloren.» Fragen danach, was eine jüdische Gesellschaft ausmacht, wie sich in Israel Tradition und Moderne miteinander verbinden und welche Bedeutung die Erinnerung an den Holocaust hat, werden im Mailwechsel ebenso thematisiert wie die Suche nach Antworten aus der Vergangenheit und der Gegenwart für die Zukunft. Im Anschluss an den Trialog folgt eine von tachles-Chefredaktor Yves Kugelmann moderierte Publikumsdiskussion. Unter dem Titel «Es war einmal in Israel» soll über den existierenden Staat zwischen dem Traum Herzls und der realpolitischen Wirklichkeit debattiert werden.

Doron Rabinovici wurde 1961 in Tel Aviv geboren, der Schriftsteller und Historiker lebt seit 1964 in Wien. Seine Prosa umfasst Kurzgeschichten, Essays und Romane, er wurde für sein Werk vielfach ausgezeichnet. Der 1954 in Deutschland geborene israelische Soziologe Natan Sznaider lehrt an der Akademischen Hochschule in Tel Aviv. Die Schwerpunkte seiner Forschungen liegen in den Bereichen Politische Theorie, Globalisierung, Kosmopolitismus oder Erinnerung und Schoah. Das Buch der beiden wurde von den Kritiken zumeist gelobt, so hiess es in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» vom 27. Februar 2016, die Herzl-Zitate seien «so anregend und aktuell», dass man der im Buch folgenden Debatte über Israel gebannt folge und vieles über die Siedlungspolitik und die Spannung zwischen Heiligkeit und Souveränität lerne. Der Anlass im Schauspielhaus «Herzl reloaded: Kein Märchen» findet in Kooperation mit Omanut, Verein zur Förderung jüdischer Kunst in der Schweiz, statt. Nach der szenischen Lesung folgt eine Podiumsdiskussion. 

Sonntag, 5. März, 19.30 Uhr, Schauspielhaus, Rämistrasse 34, Zürich.