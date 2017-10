Vom Lokal- zum internationalen Konflikt?

NAHOST

JACQUES UNGAR, 4. Oktober 2017

Hizbollah-Chef Hassan Nasrallah droht Israel und richtet den Blick auf die fragile Situation an Israels Nordgrenze.

Das Sprichwort «Schuster, bleib bei deinen Leisten» bietet sich zur aktuellen Situation in Nahost an. Als vorläufig letzter bediente sich Scheich Hassan Nasrallah, Chef der proiranischen, im Libanon domizilierten Hizbollahmiliz, dieses geflügelten Wortes. An einer in seinem Beiruter Bunker gefilmten Rede aus Anlass des muslimischen Ashura-Festes rief Nasrallah die Juden Israels auf, in ihre Ursprungsländer zurückzukehren, woher sie ins «besetzte Palästina» gekommen seien. Auch warnte er «die Juden» davor, nicht auf einen Krieg mit Syrien und Libanon zu drängen, denn Israel würde dadurch mit einem «Grossbrand» konfrontiert werden, aus welchem sie keinen Weg finden würden, sich zu befreien. Zuvor hatte Nasrallah seine Warnung betont, dass im Falle eines von Israel vom Zaune gebrochenen Kriegs gegen Syrien oder Libanon Tausende von Kämpfern aus Iran, Irak und Jemen zur Verteidigung dieser Staaten herbeieilen würden. In seinen Bemerkungen machte der Hizbollah-Chef laut Medienberichten einen Unterschied zwischen «zionistischen» und «nicht zionistischen» Juden. Zudem rief er arabische und muslimische Staaten der Region auf, sich nicht auf US-Präsident Donald Trump und seine Administration zu verlassen, die darauf aus seien, die Region zu spalten. Israel direkt ansprechend sagte Nasrallah, dass Land würde eine Richtung einschlagen, die schwer zu ändern wäre, sollte sich die Jerusalemer Regierung in Libanon gegen die Hizbollah auf ein «Abenteuer» einlassen. Die Lageeinschätzungen der Israeli seien «einfach nicht richtig», meinte Nasrallah, der für einen Moment wohl versucht hat, in die Rolle eines Beraters zu schlüpfen ... «Sie haben kein korrektes Bild davon, was sie in dem Fall erwarten würde», warnte der Hizbollah-Chef, «wenn sie sich auf die Idiotie eines solchen Krieges einlassen sollten.»



Faktor Iran

Erinnern wir uns daran, dass die letzte grosse Konfrontation zwischen der Hizbollah und Israel 2006 während des Zweiten Libanon-Kriegs stattfand, als die Miliz den Norden Israels grossflächig mit Raketen beschoss. Resolution 1701 des Uno-Sicherheitsrats beendete den Krieg zwar, doch seither ist es der Schiitenmiliz mit Hilfe ihrer Schutzpatrone in Damaskus und Teheran gelungen, ihre Waffenarsenale über den Stand von 2006 hinaus aufzustocken. Erkauft haben sich die Leute rund um Nasrallah diese Entwicklung vor allem mit einer bedingungslosen (von der Hizbollah Blutzoll fordernden) Loyalität dem Regime Bashar al-Assads gegenüber und einer ebenso konsequenten Befolgung der Befehle aus Teheran. Letztlich hat das Erscheinen russischer Truppen und Flugzeuge in Syrien der Hizbollah ebenfalls einen gewissen militärischen Freiraum verschafft. Es versteht sich doch von selbst, dass Israels Premier Netanyahu wohl alle paar Monate zu «dringenden Gesprächen» nach Moskau fliegen und Präsident Putin ermahnen kann, das Vordringen iranischer Truppe in Richtung auf die israelische Nordgrenze ebenso wenig zuzulassen wie die Belieferung der Hizbollah mit Waffen, welche das Gleichgewicht des Schreckens im Dreiieck Teheran-Israel-Syrien (inkl. Hizbollah) allzu offensichtlich zu Ungunsten Jerusalems beeinflussen könnten.



Keine Sicherheitszone

Putin hört den wahrscheinlich händeringend vorgebrachten Bitten Netanyahus geduldig zu, ohne die Mine allzu sehr zu verziehen. Netanyahu gibt sich bei seiner Rückkehr nach Jerusalem für die Kameras mit stolz geschwellter Brust als «Sieger», wohl wissend, dass die russische Seite tatsächlich nicht von ihrem Konzept abweichen wird. Und in diesem Konzept spielen Israels Sicherheitserfordernisse wohl nicht viel mehr als eine Fussnotenrolle. Kommt noch hinzu, dass auch die Freundschaft von Netanyahu und Trump nichts am Zustandekommen des von Washington und Moskau gemeinsam durchgezwängten Waffenstillstands in gewissen Teilen Syriens ändern konnte. Auch zu seinem Wunsch nach einer 60 Kilometer tiefen Pufferzone zwischen den IDF- und den iranischen Truppen am Golan erlitt Netanyahu eine arge Abfuhr, er erhielt vom Regisseur in Moskau nur fünf Kilometer zugestanden.



Intensive Realpolitik

Netanyahu wird wohl nicht anders können, als sich intensiv in Realpolitik zu üben. Jerusalems Rolle im Nahen Osten wird so lange nicht nationalligawürdig sein, wie einige Heisssporne um den zaudernden Premier dem Irrglauben anhängen, Iran zu einem Waffengang mit unabsehbaren Folgen provozieren zu können. Nicht, dass Khamenei und seine Fanatiker diese Gelegenheit nicht liebend gerne benutzen würden, doch das wird nicht einmal Trump zulassen. Denn im Gegensatz zu Netanyahu hat der

US-Präsident ziemlich sicher Berater, die nötigenfalls die Notbremse ziehen werden, und wenn es ganz schlimm werden sollte, auch nicht davor zurückschrecken würden, ihm – und damit auch Netanyahu – die nötigen Stolpersteine zwischen die Beine zu werfen. Alles getreu dem Grundsatz: «Schuster, bleib bei deinen Leisten.»