Volontäre der Agentur helfen

JEWISH AGENCY

20. September 2017

Einsatz im mexikanischen Erdbebengebiet.

Freiwillige der Jewish Agency für Israel sind in zwei mexikanischen Gemeinden im Einsatz, um den Einwohnern zu helfen, sich von dem grossen Erdbeben zu erholen, das das Land in diesem Monat heimgesucht hat. Bei dem Beben von einer Stärke von 8,1 auf der Richterskala, das am 7. September vor allem die südliche Pazifikküste traf, starben mindestens 96 Menschen. Am schwersten betroffen waren die mexikanischen Staaten Oaxaca und Chiapas. Im Rahmen ihres TEN-Programms, einem internationalen Entwicklungsprogramm, das Freiwilligenzentren in Entwicklungsregionen in aller Welt betreibt, hat die Jewish Agency neun Volontäre – acht Israeli, einen Briten, zwei Ärzte und Angehörige des Personals – entsendet, um mit der Gemeinde von Oaxaca zu arbeiten. Die Volontäre haben über 1000 Esspakete, Trinkwasser und Babypakete mit Windeln, Milchersatz und anderen Notwendigkeiten verpackt und verteilt. Die Ärzte behandelten verletzte Einwohner, einschliesslich viele Kinder. Seit 2013 operiert in Oaxaca bereits ein Zentrum des Projekts TEN. Nach dem erneuten Erdbeben vom Dienstagabend in Süd-Mexiko dürfte die Freiwilligenarbeit der JA-Volontäre noch wichtiger und dringender sein. [JU]