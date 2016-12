Voll im Geschäft

STEVEN SPIELBERG

Leoni Vögelin, 23. Dezember 2016

Steven Spielberg feierte seinen 70. Geburtstag. Ein Ende seines kreativen Schaffens sei noch lange nicht in Sicht. Noch vergangenen Mai verkündete Spielberg auf dem Filmfestival in Cannes, er werde bis zu seinem Lebensende Regie führen. Sein laufendes Projekt ist der fünfte Teil der «Indiana Jones»-Filmreihe. Für kommendes Jahr plant er das Historiendrama «The Kidnapping of Edgardo Mortara». Dabei handelt es sich um eine wahre Geschichte eines jüdischen Jungen in Bologna, der im Jahre 1858 seinen Eltern weggenommen wird, um in einer katholischen Kirche zum Priester erzogen zu werden. 2018 folgt dann ein Science-Fiction-Thriller über eine virtuelle Online-Welt im Jahre 2044. Kaum ein anderer Regisseur ist so produktiv und abwechslungsreich wie Spielberg. Filmklassiker wie «Der weisse Hai», «E.T.» und «Schindlers Liste» gehen auf sein Konto. Gemessen am Einspielergebnis seiner Filme ist Spielberg der bis heute erfolgreichste Regisseur und Produzent. Auch hat sich Spielberg dafür eingesetzt, dass im Zuge der Survivors of the Shoah Visual History Foundation, die 1994 auf seine Initiative zurückgehend entstanden ist, Aussagen von Überlebenden

des Holocaust für Bildungszwecke archiviert werden. Müde vom Filmgeschäft ist der Sohn jüdischer Einwanderer dennoch. Seine Familie habe nach eigener Aussage oberste Priorität und er lasse, wenn nötig, die Dinge ruhiger angehen