Vizechef bei Luftangriff ums Leben gekommen?

IS

3. April 2017

Meldung des staatlichen irakischen Fernsehens.

Ayad al-Jumaili (Abu Yahya), de als Stellvertreter von Abu Bakr als Baghdadi gilt, den Oberkommandierenden des «Islamischen Staat» (IS), soll bei einem Luftangriff ums Leben gekommen sein. Das berichtete das staatliche irakische Fernsehen am Samstag unter Berufung auf Kreise der militärischen Abwehr des Landes. Die von den USA geleitete anti-IS-Koalition konnte die Richtigkeit der Meldung zunächst nich bestätigen. Der Angriff, bei dem neben al-Jumaili noch weitere IS-Kommandanten getötet worden sein sollen, hat sich gemäss dem TV-Bericht in der Nähe der irakisch-syrischen Grenze zugetragen. Wie das Fernsehen weiter zu berichten wusste, sei die Attacke «mit grösster Genauigkeit» durchgeführt worden. Die irakischen Streitkräfte kämpfen, unterstützt von einer Koalition unter amerikanischer Leitung, seit letztem Oktober um die Wiedereroberung von Mosul. Diese Stadt ist praktisch eine Festung des IS in Irak. Al-Baghdadi hat dort vor fast drei Jahren sein Kalifat ausgerufen. Parallel zum Kampfgeschehen in Irak bereitet die Koalition in Syrien einen Angriff vor mit dem Ziel, den IS aus Raqqa, seinem wichtigsten Hauptquartier in diesem vom Bürgerkrieg zerrissenen Staat zu vertreiben. Unter dem 2003 gestürzten Saddam Hussein hatte al-Jumaili als Geheimdienstoffizier in der irakischen Armee gedient. [TA]