Vize-Aussenministerin empört über antisemitischen Zwischenfall

JERUSALEM

15. August 2017

Ein Aparthotel in Arosa hängte «antisemitische Plakate» auf und wieder ab.

Tzipi Hotovely, die israelische Vize-Aussenministerin, ist empört über den «antisemitischen Zwischenfall», der sich, wie sie in einer Mitteilung erklärte, am Montag in Arosa zugetragen hat. Der Direktor des Aparthotels «Paradies» hat, wie sie sagte, antisemitische Plakate aufgehängt. Die Vize-Aussenministerin spricht von einem «antisemitischen Akt der schlimmsten und hässlichsten Art». Das genannte Hotel beherbergt jedes Jahr jüdische Gruppen, mehrheitlich aus der charedischen (ultra-orthodoxen) Bevölkerungsschicht. Frau Hotovely sprach mit Jacob Keidar, dem israelischen Botschafter in der Schweiz, der sie über die Details informierte und sie davon in Kenntnis setzte, dass die Plakate, die spezifisch den jüdischen Gästen die Pflicht ins Bewusstsein bringen wollten, dass sie vor der Benutzung des Schwimmbades und nach dessen Verlassen zu duschen hätten. Andernfalls würde ihnen das Schwimmbad nicht zugänglich sein. Der Botschafter sprach mit dem schweizerischen Aussenministerium und verlangte, dass es diesen Akt verurteile. Die Vize-Aussenministerin meinte, die Dame, die die Plakate aufgehängt hatte, sei der Gerechtigkeit zuzuführen. Das Entfernen der Plakate alleine genüge nicht. «Leider». So schreibt die Vize-Ministerin, «ist der Antisemitismus in Europa immer noch eine Realität, und wir müssen sicherstellen, dass die Bestrafung solcher Zwischenfälle als Abschreckung für Jene dienen wird, die immer noch die Saat des Antisemitismus in sich hegen.» - Die heftige Reaktion aus Jerusalem hat sicher eine Berechtigung, gehören jüdische Gäste, einschliesslich charedische, in Arosa im Sommer seit jeher zu den regelmässigen Gästen des Ortes. Das Verhältnis zur Ortsbevölkerung kann in der Regel als zumindest korrekt bezeichnet werden. Ausnahmen wie der im besten Falle ungeschickte Zwischenfall mit den Dusch-Plakaten im Aparthotel «Paradies» – die Managerin Ruth Thomann hat sich inzwischen entschuldigt und betont, die Aufforderung hätte für alle Gäste gelten müssen – gehören zu den Ereignissen, die meistens dann vorkommen, wenn Unkenntnis über fremde Sitten, gelegentlich auch durch negative Nahost-Medienberichte provozierte Vorurteile ins Spiel kommen. Das seitens der Hotelleitung geäusserte Bedauern über die mögliche Beleidigung von Gästen lässt als eine erste Schlussfolgerung davon ausgehen, dass bewusste antisemitische Motive wahrscheinlich nicht der Fall waren, eher Dummheit. Auch diese ist zu verurteilen, doch sollte von Verallgemeinerungen vielleicht abgesehen werden. [JU]