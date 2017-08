Viertes Verhör für Sara

JERUSALEM

3. August 2017

Thema: Angeblicher Missbrauch von Geldern der Residenz.

Sara Netanyahu, die Gattin von Premierminister Binyamin Netanyahu ist am Mittwoch zum vierten Mal von der Polizei verhört worden. Thema war der angebliche Missbrauch von Geldern aus dem Budget der Residenz des Premiers. Das Verhör dauerte mehr als zwei Stunden. Der Fall ist Gegenstand von Untersuchungen, seitdem Staatskontrolleur Joseph Shapira vor über zwei Jahren einen Bericht über angebliche übertriebene Ausgaben in der offiziellen Residenz der Netanyahus veröffentlicht hat. Im Mai 2016 empfahl die Polizei, Sara Netanyahu wegen angeblichen schweren Betrugs bezüglich ihrer Verwendung staatlicher Geldmittel für die Begleichung persönlicher Ausgaben im privaten Heim des prominenten Paares in Caesaraea vor Gericht zu stellen. Die Staatsanwaltschaft soll sich laut Presseberichten mit dem Gedanken tragen, Anklage gegen die Premiersgattin zu erheben, doch bis jetzt fehlt für diese Berichte noch die offizielle Bestätigung. [TA]