«Vielleicht werden wir Iran-Basen in Syrien zerstören müssen»

ISRAEL

18. Juli 2017

Yaacov Amidror, ehemaliger nationaler Sicherheitsberater, mit einer kaum verhüllten Warnung.

Neben der politischen Kritik Premier Netanyahus an dem von Moskau und Washington gemeinsamen zustande gebrachten Waffenstillstand in Süd-Syrien, meldete sich am Montag mit dem ehemaligen nationalen Sicherheitsberater Yaacov Amidror jetzt auch ein militärischer Stratege in Sachen Syrien zu Worte. Das iranische Nuklearabkommen sei, so meinte Amidror an einer Pressekonferenz, die Quelle für so viele Probleme in der Region, und der Deal sei «schlechter als wir es uns vorgestellt hatten». Israel könnte sich veranlasst sehen, militärische Aktionen zu ergreifen, um Iran oder die Hizbollahmiliz daran zu hindern, permanente Basen in Syrien zu errichten, meinte Amidror, heute ein Forscher am Begin-Sadat-Zentrum für strategische Studien. Sollten Israels Interessen durch Jene, welche den Charakter künftiger Vereinbarungen in der Region bestimmen, nicht in Betracht gezogen werden, könnte das, wie Amidror warnte, die IDF zur Intervention veranlassen. Jegliche Versuche, eine permanente militärische infrastruktur Irans in Syrien zu errichten, müssten zerstört werden. – Bis jetzt war Israel stets darauf bedacht, sich aus dem Krieg in Syrien herauszuhalten und hat darauf bestanden, nur dann zu intervienieren, wenn es galt, die von Netanyahu gezogenen «roten Linien» zu schützen: Waffensysteme, welche das herrschende Kraftverhältnis verändern würden, dürfen nicht an die Hizbollah via Syrien geliefert werden, die Truppen der Hizbollah und Irans dürfen nicht an Israels Grenze auftauchen, und die Iraner dürfen keine permanenten Basen in Syrien errichten. Laut Amidror sei der Waffenstillstandsplan gemacht worden, ohne dass die israelischen Bedürfnisse zur Selbstverteidigung genügend in Betracht genommen worden seien. «Wenn es drauf und dran kommt», meinte Amidror vor der Presse, «ist es unsere Verantwortlichkeit und nicht die der Amerikaner oder Russen, unsere Sicherheit zu garantieren, und wir werden alle Massnahmen ergreifen, die dazu benötigt werden.» [JU]