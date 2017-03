Viele Sprachen und ein Land

STANDPUNKT

Eliyah Havemann, 3. März 2017

Wir haben eine Freundin, Racheli, die spricht für eine Israelin ausserordentlich gutes Englisch. Eigentlich kommt man in diesem Land sehr gut mit Englisch zurecht, sowohl privat als auch in Cafés, Restaurants oder etwa im Taxi. Aber wann immer ich bei der Versicherung, der Bank, der Stadtverwaltung, der Polizei oder sonst auf einer Hotline anrufe, habe ich meist nur die Wahl zwischen Hebräisch, Arabisch und Russisch. Selten gibt es eine Computeransage auf Englisch, aber der Mitarbeiter spricht dann meist doch kaum mehr als zwei oder drei Worte dieser Weltsprache.

Racheli ist in Israel geboren und aufgewachsen. Ihre Mutter kommt aus der Schweiz und ihr Vater aus den Niederlanden. Untereinander reden sie Französisch, sie sprechen aber beide auch Deutsch, Englisch, Spanisch und die Mutter natürlich auch Schweizerdeutsch und ihr Mann Holländisch. Hebräisch haben sie beide erst in Israel gelernt und trotzdem haben sie beschlossen, mit ihren Kindern nur diese Sprache zu sprechen. Racheli und ihre Brüder lernten Englisch erst in der Schule.

Mit unseren zwei kleinen Söhnen sprechen meine Frau Russisch und ich Deutsch. Im Kindergarten lernen sie Hebräisch. Mehrsprachig aufzuwachsen, ist hier inzwischen normal. Da es ausser uns nicht so viele Deutschsprachige gibt, hat meine Frau eine deutschsprachige Nachmittagsschule in Tel Aviv gegründet, in die zweimal wöchentlich etwa 30 Kinder kommen, die mindestens ein deutschsprachiges Elternteil haben.

Unsere Kinder gucken über das Internet jeden Tag «Sesamstrasse» und sie lieben die Geschichten der kleinen rosa Schweinchenfamilie um Peppa Wutz. Daher gehören Matschepfützen, in die Peppa so gerne springt, zum Familienwortschatz, auch wenn es hier dank des guten Wetters eher selten welche gibt. So verbessern die Kinder ihr Deutsch und lernen, dass Schweinchen süsse kleine Wesen sind, die man besser nicht essen sollte. Das wäre ja nicht nur nicht koscher, sondern geradezu grausam! Hebräisch war zwar über Jahrhunderte unter Juden eine gebräuchliche Schriftsprache auch ausserhalb des Religiösen, aber im Alltag wurde sie erst ab Anfang des 20. Jahrhunderts und hauptsächlich in Israel beziehungsweise Palästina gesprochen. Vor 50 Jahren war sie daher noch ein junges, zartes Sprachpflänzchen, das gehegt und gepflegt und entwickelt werden musste.

Unsere Elterngeneration hier in Israel hat ihre alte Heimat schmerzhaft hinter sich gelassen und die neue Sprache war für sie eine Möglichkeit, sich neu zu erfinden und ihren Zionismus im Alltag zu leben und an ihre Kinder weiterzugeben. So wie Rachelis Eltern.

Hebräisch ist im jungen Staat Israel auf einen fruchtbaren Boden gefallen und ist heute eine Sprache mit grosser zeitgenössischer Literatur und auch wunderbar widerwärtigem Slang. Der Zionismus hat noch immer grosse Herausforderungen zu meistern, aber die eigene Sprache ist wieder etabliert. Und so können wir Nachkömmlinge unsere neue Heimat samt ihrer Sprache lieben und die Muttersprache weiter im Herzen tragen. Meine Kinder werden hier ganz selbstverständlich Hebräisch lernen und ich werde ihnen mein geliebtes Deutsch weitergeben.

Nur Racheli ist traurig, dass sie sich mit so viel Mühe Englisch aneignen musste und die anderen Sprachen ihrer Eltern wohl nie lernen wird.

Eliyah Havemann lebt in Israel. Zuletzt ist von ihmerschienen: «Wie werde ich Jude? Und wenn ja, warum?» Ludwig Verlag, München 2014.