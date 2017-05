Viel Zeit zum Feiern bleibt Paris nicht

MACRON BODIGT LE PEN

8. Mai 2017

Sieg der Vernunft beseitigt Probleme nicht, im Gegenteil.

Für ein Mal hat Premierminister Binyamin Netanyahu mit dem Inhalt seiner Gratulation für den designierten französischen Präsidenten Emmanuel Macron den Nagel auf den Kopf getroffen. Er freue sich darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten, um die «gemeinsamen Herausforderungen zu konfrontieren und die gemeinsamen Chancen zu ergreifen», welche die beiden Demokratien konfrontieren würden, sagte Netanyahu. Und dann wies er auf das hin, was wohl den meisten demokratischen Staaten am meisten Kopfzerbrechen bereitet: «Eine der grössten Gefahren für die Welt ist heute der radikale islamische Terror, der sowohl Paris als auch Jerusalem und so viele andere Städte schon geschlagen hat.» Zum Schluss beschwor der Israeli noch die Erinnerung an vergangene Zeiten herauf, die unter dem offen israel- und judenfreundlichen Macron tatsächlich eine Renaissance erleben könnten: «Frankreich und Israel sind alte Alliierte, und ich bin sicher, dass wir fortfahren werden, unsere Beziehungen zu vertiefen.» Mit seiner im Wahlkampf formulierten Ablehnung eines palästinensischen Alleingangs bei der Staatsgründung hat Macron sicherlich einen wichtigen Schritt im Sinne Netanyahus getan. Zudem hat sich der seit Napoleon mit 39 Jahren jüngste französische Präsident mit seinen diskussionslos errungenen über 66 Prozent der abgegebenen Stimmen eine vielversprechende Basis geschaffen für die Zukunft eines soliden Europas. Die von Erleichterung nur so triefenden Gratulationen aus praktisch allen europäischen Hauptstädten, die Macron bereits entgegennehmen durfte, beweisen, dass er auf das richtige Pferd gesetzt hat. Und mit dem Satz in seiner Siegesrede, dass man weder «der Furcht noch dem Geist der Spaltung» nachgeben werde, legte Marcon gleichzeitig den Finger auf den wunden Punkt, den ein Sieg Marine Le Pens für die Fünfte Republik bedeutet hätte. Trotz des eindeutigen Resultats darf man nämlich nicht vergessen, dass die knapp 35 Prozent der Stimmen, die die Chefin des Front National (FN) für sich verbuchen konnte, fast genau das Doppelte des Prozentsatzes sind, verglichen mit den 17,8 Prozent, die Marines Vater Jean-Marie 2002 errungen hatte, als ein Kandidat des FN es zum letzten Mal in die zweite Runde geschafft hatte. Dass dieser Trend im Interesse Frankreichs, Europas, aber auch ganz speziell im Interesse der Juden des «alten» Kontinents gebrochen werden muss, ist eine der zentralen Aufgaben des jugendlichen Präsidenten, der jetzt in den Elysée einzieht. Um diese Aufgabe dürfte ihn kaum jemand beneiden, der mit der Situation vertraut ist: In Frankreich herrscht wegen der Terrorgefahr der Ausnahmezustand, die Arbeitslosigkeit bewegt sich in schwindelerregenden Höhen, die muslimischen Immigranten können nur mit einem Optimum an Verstand und Takt und mit Milliardeninvestitionen in die Elendsviertel der Grossstädte in die Gesellschaft des Landes integriert werden. Andernfalls werden sie zu einem immer gefährlicheren sozialen Explosivkörper für ganz Europa, eigentlich für die ganze Welt. Der ehemalige Banker Emmanuel Macron muss seine Ärmel schon heute hochkrempeln. Den Gedanken an die traditionellen hundert Tage der Gnade sollte er am besten gleich vergessen. Er hat sie nämlich nicht. Das bewiesen auch die ersten Reaktionen der jüdischen Basis in der Rue des Rosiers, dem historischen jüdischen Quartier von Paris: Die meisten Gäste in den diversen Restaurants und Falafelbuden gaben sich erleichtert, aber von überschwänglicher Begeisterung war wenig zu spüren. «Macron war die beste Wahl, die wir hatten», sagte Guillaume, einer der Gäste. «Sein Programm ist nicht gut, er ist bestimmt kein Staatsman, doch er scheint gescheit genug zu sein, um die wichtigen Entscheidungen zu fällen, wenn es nötig ist.» Der Chefbäcker in Murciano‘s brachte es auf den Punkt: «Uns blieb nichts anderes übrig, oder? Macron stellte sich gegen Le Pen, und ich zögerte keinen Moment, ihm meine Stimme zu geben. Meine Kunden sagten mir Ähnliches. Viele beklagten sich allerdings, dass wir zwischen der Pest und der Cholera zu wählen hatten, was soviel heisst, dass beide Optionen schlecht waren.» Neben den bereits genannten zentralen Aufgaben wird Macron sich vor allem damit befassen müssen, dass die anti-Le-Pen-Wähler möglichst rasch zu pro-Macron-Fans werden. Und vor allem auch damit, dass bei nächsten Wahlen nicht wieder, wie am 7. Mai, rund 25 Prozent der Franzosen gar nicht erst an die Wahlurnen gegangen sind. Schliesslich legte auch Ronald S. Lauder, Präsident des Jüdischen Weltkongresses, in seiner Gratulationsbotschaft das Gewicht auf das, was aus jüdischer Sicht im Zentrum steht: Er velieh seiner Zuversicht Ausdruck, dass der neue französische Präsident fortfahren werde, «enge und positive» Beziehungen mit der jüdischen Gemeinschaft von Frankreich zu pflegen und alle Formen des Antisemitismus zu bekämpfen, ob diese nun von der extremen Rechten oder der extremen Linken stammen. Lauder gibt sich auch überzeugt, dass Macron den Staat Israel gegen dessen Feinde in der internationale Arena unterstützen werde. [JU]