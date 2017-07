Verzögerung des U-Boot-Deals wegen Polizeiuntersuchung

DEUTSCHLAND

19. Juli 2017

Unterzeichnung von Absichtserklärung Berlin-Jerusalem verschoben.

Die Unterzeichnung einer Absichtserklärung über den Verkauf von drei deutschen Unterseebooten an Israel ist veschoben worden. Das teilte der Nationale Sicherheitsrat Israels am Dienstagmorgen mit. Die offizielle Verlautbarung erfolgte auf einen Bericht in der Tageszeitung «Yediot Achronot», wonach Deutschland die Unterzeichnung der Absichtserklärung vor dem Hintergrund der in Israel laufenden Untersuchung über mögliche Korruption im Zusammenhang mit dem Fall hinausgezögert habe. Laut «Yediot» war die Unterzeichnung für nächste Woche in Deutschland vorgesehen, doch der Anlass sei auf unbestimmte Zeit hinausgeschoben worden. Inzwischen verlautete, dass die Untersuchungen sich ausweiten würden und auch Armeeoffiziere in den Kreis der zu Vehörenden eingeschlossen werden sollen. Von der der Reederei Thyssenkrupp, der Vertragspartnerin der israelischen Seite, verlautete demgegenüber, interne Untersuchungen hätten keinerlei Hinweise auf Korruption erbracht. Allerdings wollte der Konzern zunächst keine Stellung beziehen zu Medienberichten über eine Verzögerung der Vertragsunterzeichnung. Im Rahmen des U-Boot-Deals sollen drei ältere U-Boote Israels durch neue Exemplare ersetzt werden. Im Zuge von Diskussionen in der Sache, soll der Deal, wie «Haaretz» schreibt, erst im Laufe von zehn Jahren in die Tat umgesetzt werden, was den damaligen Veteidigungsminister Moshe Yaalon seinerzeit zur Frage veranlasste, warum der Deal vorangetrieben worden sei, wenn doch bis zu seiner effektiven Verwirklichung noch viel Zeit sei. Premierminister Netayanhu und sein Team begründeten das forsche Vorgehen damit, dass der Deal noch während der Lebenszeit der jetzigen Berliner Regierungskoalition unter Dach und Fach zu bringen sei. Da Deutschland im September nationale Wahlen durchführt, seien, wie aus Netanyahus Umgebung verlautete, die Einzelheiten des Deal vorher zu fixieren. Angesichts der Möglichkeit, dass der vorläufig inhaftierte Michael Ganor, bisheriger Repräsentant der Thyssenkrupp in Israel, zum Kronzeugen der Anklage wird, kam man sich lebhaft vorstellen, dass Premier Netanyahu seiner Rückkehr aus Ungarn nach Israel am Donnerstag Nachmittag mit gemischten Gefühlen entgegensieht. Es kann allerdings nicht oft genug unterstrichen werden, dass der Premierminister im so genannten «Fall 3000» bisher weder beschuldigt noch verhört worden ist. [JU]