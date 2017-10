Verzichtet die in Gaza ansässige Organisation auf Attacken gegen Israel?

HAMAS-FATAH

16. Oktober 2017

Bericht einer in London erscheinenden arabischen Zeitung.

Die den Gazastreifen kontrollierende fundamentalistische Hamas-Bewegung soll damit einverstanden sein, keine Terroranschläge gegen Israel mehr zu verüben, und auch keine Raketen aus dem Gazastreifen mehr gegen Ziele im jüdischen Staat abzufeuern. Das berichtete am Sonntag die in London erscheinende Zeitung «Asharq al-Awsat» (Der Nahe Osten) unter Berufung auf palästinensische Quellen. In ihren Versöhnungsaktivitäten haben Hamas und Fatah demnach vereinbart, von unilateralen Aktionen abzusehen, die das neue, letzte Woche in Kairo unterzeichnete Abkommen gefährden könnten. Zu solchen Aktionen zählen diplomatische Schritte bezüglich Israels seitens der Palästinensischen Behörde (PA), oder eben Terrorakte gegen israelische Ziele seitens der Hamas. Das Abkommen verpflichtet dem Vernehmen nach die Hamas, jede Aktion von Gaza oder der Westbank aus zu vermeiden, die eine Konfrontation mit Israel auslösen könnte. Gemäss der Vereinbarung wird die PA am 1. November beginnen, die Übergänge zwischen Gaza und Israel zu kontrollieren, während die palästinensische präsidentielle Wache den Übergang Rafah nach Ägypten kontrollieren wird. An diesem Übergang werden europäische Beobachter stationiert sein, um den Waffenschmuggel zu unterbinden. – Richtig ernst wird es allerdings erst am 21. November werden, wenn in Kairo die Gespräche unter Beteiligung aller palästinensischer Fraktionen in Angriff genommen werden. [TA]