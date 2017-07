Verzichten Palästinenser auf Massendemonstrationen?

ISRAEL

27. Juli 2017

Jerusalem könnte vor einem «heissen Freitag» bewahrt werden.

Israel entfernte laut einem Bericht von Radio Israel in der Nacht auf den Donnerstag in einer buchstäblichen Nacht- und Nebelaktion alle Barrieren und andere Sicherheits- und Kontrollvorkehrungen zu den Eingängen zum Tempelberg. Jetzt wird sich zeigen, ob die Palästinenser sich mit dieser Feuerwehraktion Netanyahus zufriedengeben, oder ob sie neue Forderungen für eine Beruhigung der Lage anmelden werden. Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas hat für Donnerstag seine Führung zu einer Dringlichkeitssitzung einberufen, und aus Ramallah verlautete, dass man in jedem Fall eine Veränderung des Szenarios von einer Besichtigung des Waqfs und einer offiziellen Stellungsnahme dieser höchsten muslimisch-religiösen Instanz für den Tempelberg abhängig machen würde. Die Palästinenser in Jerusalem nahmen die mögliche Entscheidung sofort nach Bekanntwerden des israelischen Schritts bereits vorweg. Die ganze Nacht hindurch feierten sie in den Strassen der Altstadt, verteilten Süssigkeiten und schrien in Chören «Allah akbar» durch die Dunkelheit. – Auch wenn das endgültige Verdikt noch nicht gefällt worden ist, besteht jetzt zumindest eine reelle Chance darauf, dass Israel um den befürchteten «heissen Freitag» herumkommen wird. Neben dem Waqf halten jetzt die Extremisten wie die Hamas die Fäden in der Hand, haben die Aussichten auf eine gewalttätige und möglicherweise auch blutige Konfrontation mit den verhassten Israeli doch so gut wie schon lange nicht mehr gestanden. Noch am Mittwochabend hatten Hamas und Fatah die Massen aufgerufen, nach den Gottesdiensten mit Massenkundgebungen die ausserhalb der el-Aqsa-Moschee demonstrierenden Palästinenser tatkräftig zu unterstützen. An neuralgische Punkten wie den Checkpoints in der Westbank sollen zudem Konfrontationen mit den IDF-Truppen gesucht werden. Alles sprach dafür, dass Israels Sicherheitsorgane sich auf einen in allen Beziehungen – Temperaturen von 34 bis 36 Grad sind in Israel inzwischen zum meteorologischen Alltag geworden – heissen Freitag vorzubereiten hatten. Die Hamas rief zudem zu Demonstrationen an den Grenzen zwischen dem Gazastreifen und Israel auf. Zusammenstösse mit der IDF waren sozusagen vorprogrammiert, und sind es vielleicht jetzt auch noch. [JU]