«Verzerrte, gesetzeswidrige Geschichtsrevision»

JÜDISCHER WELTKONGRESS

3. Mai 2017

22 Unesco-Mitgliedstaaten für harte anti-Jerusalem-Resolution, 23 enthalten sich, und zehn lehnten den Text ab.

Nehmen wir das Wichtigste voraus: Zehn Mitglieder des Unesco-Exekutivvorstands lehnten am Dienstag (Jom Haazmaut!) die Resolution ab, welche Israels Souveränität und Jurisdiktion über Jerusalem zurückweist. JWK-Präsident Ronald S. Lauder dankt namens der weltweit über 100 jüdischen Gemeinden, die der JWK repräsentiert, den USA, Grossbritannien, den Niederlanden, Togo, Italien, Litauen, Griechenland, Paraguay, der Ukraine und Deutschland dafür, dass sie die Resolution abgelehnt und sich damit «für Wahrheit und Gerechtigkeit» eingesetzt hätten. «Ihre Weigerung, den empörenden Vorwürfen zuzustimmen, die die Unesco vorgebracht hat, ist ein kleiner aber bedeutender Erfolg für Israel und alle Verfechter der Demokratie innerhalb der internationalen Gemeinschaft.» Italien, das eine führende Rolle beim Zustandekommen der Ablehnungsfront gegen die Resolution spielte, ist wesentlich dafür zuständig, dass der von der EU angestrebte Konsens unter seinen Mitgliedstaaten – Befürwortung der Resolution oder Enthaltung – noch rechtzeitig vor der Abstimmung zusammenbrach.

22 Mitgliedstaaten der Uno-Agentur hingegen haben die Resolution – eine «verzerrte, gefährliche und gesetzeswidrige Geschichtsrevision» - unterstützt: Russland, China, Brasilien, Schweden, Südafrika, Iran, Malaysia, Mauritius, Nigeria, Senegal, Bangladesh, Pakistan, Vietnam, Nicaragua, Tschad und sieben Araberstaaten. 23 enthielten sich der Stimme und erleichterten damit letztlich den Sieg der Resolution: Frankreich, Spanien, Slowenien, Estland, Indien, Argentinien, Mexiko, Japan, Haiti, die Dominikanische Republik, Saint Kitts, Kenya, Trinidad, Albanien, Kamerun, Elfenbeinküste, Ghana, Mozambik, Uganda, El Salvador, Südkorea und Sri Lanka. Nepal, Serbien und Turkmenistan nahmen an der Abstimmung nicht teil. - Die Uno-Organisation für Bildung und Wissenschaft habe auf die Art, wie Lauder betonte, ein Mal mehr ihre eigene Legitimität untergraben, indem sie eine «lächerliche Entscheidung guthiess, welche dem Staat Israel die Souveränität über ihre legale Hauptstadt Jerusalem verwehrte. «Ich rufe die internationale Völkergemeinschaft auf», drängte der JWK-Präsident, «diese Entscheidung so hart als nur möglich zu verurteilen und alles in ihrer Macht stehende zu tun, um diesen Irrtum zu korrigieren.» Die 22 Befürworter-Staaten akzeptierten eine Resolution, die Israel nicht nur eine «Besetzungsmacht» nennt, sondern auch all seine legislativen und administrativen Massnahmen in Jerusalem für «null und nichtig» erklärt. [JU]