Verwundete bei Schiesserei an Bahnhof

MÜNCHEN

14. Juni 2017

Zunächst keine Beweise dafür, dass es sich um einen terroristischen Zwischenfall handelte.

Einige Personen, darunter ein weiblicher Polizeioffizier, wurden am Dienstag auf einer Plattform des Bahnhofs Unterfoehring in einem Vorort im Nordosten von München verletzt. Ein 37-jähriger Verdächtigter hatte einer Polizistin, 26, die Schusswaffe entwendet und auf sie geschossen, als er aufgefordert wurde, sich zu identifizieren. Die Frau wurde durch einen Kopfschuss lebensgefährlich verletzt. Nach Angaben der Polizei ist der Verdächtigte, der ebenfalls angeschossen worden ist, festgenommen worden. Noch am Dienstagmorgn erklärte die Polizei, dass der Bahnhof evakuiert worden sei, und dass man die Situation «unter Kontrolle» gebracht habe. Zunächst gab es noch keine Beweise dafür, dass es sich bei dem Zwischenfall um ein Ereignis aus der Terrorszene gehandelt habe. Das eklärte eine Sprecherin der Münchner Polizei. [TA]