Verwunderlicher Gerichtsentscheid

WUPPERTAL

16. Januar 2017

Versuch, Synagoge anzuzünden, ein «Akt der Kritik» gegen Israels Verhalten im Konflikt mit der Hamas.

Ein deutsches Regionalgericht in der Stadt Wuppertal hat am Freitag das Urteil einer niedriegeren Gerichtsinstanz bestätigt. Wonach der gewalttätige Versuch, die Bergische Synagog ein der Stadt durch drei Männer 2014 der gerechtfertigte Ausdruck der Kritik an der Politik Israels gewesen sei. In seinem Urteil von 2015 sagte das Gericht, die drei Deutsch-Palästinenser hätten die «Aufmeksamkeit auf den Gazakonflikt mit Israel» lenken wollen. Die Attacke sei nicht durch Antisemitismus motiviert gewesen. Israel hatte im Sommer 2014 den Gazakonflikt vom Zaun gebrochen, um die Hamas-Raketenangriffe gegen Israel zu beenden. Das Gericht verurteilte die drei Männer im Alter von 31, 26 und 20 Jahren zu bedingten Strafen für das Werfen von Brandbomben gegen die Synagoge und das Verursache eines Schadens in Höhe von 800 Euro. Die ursprüngliche Synagoge in Wuppertal war von den Nazis in der Reich-Pogromnacht (so genannte Kristallnacht) 1938 niedergebrannt worden. Laut Gerichtsurteil hatten die Täter Alkohol konsumiert; die Mitglieder der Synagoge sind nicht verletzt worden. Einige Tage vor der Brandstiftung hatte jemand «Befreit Palästina» an eine der Synagogenwände gesprayt. Nach dem Gerichtsurteil sagte Volker Beck von der Grünen Partei, die Attacke auf die Synagoge sei durch Antisemitismus motiviert gewesen. [TA]