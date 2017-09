Verwirrung durch Plakate

ZÜRICH

29. September 2017

Ein Werbeplakat der Firma Toyota im Zürcher Hauptbahnhof sorgte diese Tage für Verwirrung.

Auf dem Plakat abgebildet ist eine jüdische Grossfamilie, die um ein Auto herumsteht, über beidem der Slogan: «Das Ojto für die ganze Mischpuche!». Ist diese Werbung echt oder nicht? Das fragten sich nicht nur viele Menschen auf Facebook, wo das Foto gepostet wurde. Recherchen von tachles ergaben, dass das Werbeplakat für kurze Zeit im Rahmen der Dreharbeiten des Films «Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse» aufgehängt wurde. Dieser Tage wird der Bestseller von Thomas Meyer mit Joel Basman und Noémi Schmidt in den Hauptrollen in Zürich verfilmt. Regie führt Michael Steiner, der bereits mit Filmen wie «Grounding» oder «Mein Name ist Eugen» Erfolg hatte. VW