Verurteilung von Bauplänen für Ostjerusalem

FRANKREICH

24. Januar 2017

Harsche Worte des Pariser Aussenministeriums.

In harschen Worten verurteilte das französische Aussenministerium am Montag die Absegnung von 566 neuen Wohneinheiten, die jenseits der «grünen Linie» in den «neuen» Jerusalemer Vierteln von Ramat Shlomo, Ramot und Pisgat Zeev entstehen sollen. «Resolution 2334 des Uno-Sicherheitsrats betont die Illegalität von Siedlungen laut internationalem Gesetz und verlangt einen unverzüglichen und vollständigen Stopp solcher Aktivitäten», heisst es in der Verlautbarung des Pariser Aussenministeriums. Siedlungen würden eine ernsthafte Bedrohung für die Zweistaatenlösung darstellen, für welche die internationale Völkergemeinschaft an der Pariser Konferenz vom 15. Januar erneut ihre Zustimmung bekräftigt habe, liest man weiter in der Verlautbarung. Die Zweistaatenlösung sei die «einzige Möglichkeit» für einen dauerhaften Frieden zwischen Israeli und Palästinensern. Die Genehmigung der 566 Wohneinheiten durch die lokale Planungs- und Baumkommission erfolgte nur zwei Tage nach der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump. [TA]