Vertiefung der Zusammenarbeit im Finanzbereich

SCHWEIZ-ISRAEL

6. September 2017

Blitzbesuch von Bundesrat Ueli Maurer in Israel.

Bundesrat Ueli Maurer, Vorsteher des Eidgenössischen Finanzdepartements und Israels Finanzminister Moshe Kahlon haben am Montag in Tel Aviv ein «Memorandum of Understanding» zur Vertiefung der Zusammenarbeit im Bereich der Finanzdienstleistungen unterschrieben. Das Treffen fand nach der Eröffnung des ersten Finanzdialogs durch Jörg Gasser, den schweizerischen Staatssekretärs für internationale Finanzfragen, und Yitzhak Cohen, den stellvertretenden israelischen Finanzminister, statt. Die bilateralen Beziehungen zwischen Bern und Jerusalem sind bekanntlich viele Jahrzehnte alt, und jetzt soll dieses Verhältnis durch einen regelmässigen Finanzdialog der Ministerien ausgedehnt werden. An einer Pressekonferenz bezeichnete Bundesrat Maurer Israel als einen wichtigen Partner für Innovationen und neue Technologien. Die intensiven bilateralen Kontakte gelangen auch durch den Ende Oktober bevorstehenden Israelbesuch von Bundesrat Schneider-Amman zum Ausdruck. Auf die Frage, ob auch die Palästinenserfrage bei seiner jetzigen Blitzvisite irgendwie angeschnitten worden sei, meinte Ueli Maurer, diesem Thema wolle er sich annehmen, wenn er möglicherweise im nächsten Jahr ins EDA, das Departement für auswärtige Angelegenheiten, wechseln werde. Als er spürte, wie sehr diese Bemerkung das Interesse der Anwesenden erweckte, reagierte er rasch: Seine Worte seien eher als Witz aufzufassen. Mag schon sein, aber erstens steckt in jedem witzig gemeinten Spruch letztlich ein Kern Wahrheit, und zweitens wären Maurers Worte gewiss nicht der erste Versuchsballon, mit denen Politiker Reaktionen auf nicht unbedingt alltägliche in Umlauf gebrachte Gedanken testen wollen. Dessen ungeachtet blieb Staatssekretär Gasser länger in Israel und hielt Gespräche in der Westbank-Hauptstadt Ramallah. Und am Montag hielt die Schweizer Delegation mit israelischen und palästinensischen Geschäftsleuten ein Abendessen, an dem in entspannter Atmosphäre viel und unpolemisch debattiert worden sei. Wie sagte doch ein führendes Mitglied der eidgenössischen Gäste: Beim Palästinenserproblem handle es sich um ein Generationenproblem, doch Beispiele wie das Dinner vom Montag würden beweisen, dass die Diskrepanzen sich Schritt um Schritt verkleinern liessen. [JU]