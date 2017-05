Verteidigungsminister tritt ins nordkoreanische Fettnäpfchen

AVIGDOR LIEBERMAN

1. Mai 2017

Herbe Kritik verschiedener Kabinettsminister an Liebermans Worten.

Mit seiner losen Zunge würde der israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman die Sicherheit Israels gefährden. Mit dieser auch für Israel ungewohnt offenen und herben Kritik reagierten verschiedene Minister des Kabinetts Netanyahu am Wochenende. Zuvor hatte Lieberman in einem Interview mit Walla den nordkoreanischen Führer Kim Jong-un als den «Verrückten aus Nordkorea» tituliert. Pyongyang sei mit Syrien, Iran und der Hizbollah alliiert, alle Bestandteile einer «Achse des Bösen», angeführt von einer «extremistischen und wahnsinnigen Gruppe», deren einziger Zweck es sei, die ganze Welt zu destabilisieren. Israel habe doch nichts zu tun mit Nordkorea, warum also aufjucken, fragte einer der erregten israelischen Minister. «Haben wir nicht schon genug Feinde?», fügte er hinzu. Moshe Yaalon, Liebermans Nachfolger im Amt, war als einziger der israelischen Promis bereit, mit seinem Namen zu seiner Ansicht zu stehen: Der «Minister der Rede» würde verantwortungslos über Nordkorea schwätzen, schrieb er auf Twitter. «Und es gibt keinen Premierminister, der die plaudernden und sich in Position werfenden Minister in die Schranken weisen könnte, klagte Yaalon. Der ehemalige Verteidigungsminister bereitet übrigens sein politisches Comeback an der Spitze einer konkret noch nicht genannten neue Gruppierung vor. Das erklärte Ziel ist dabei klar: Netanyahu an der Spitze des Landes abzulösen. – Pyongyang blieb Lieberman nichts schuldig. In einer offiziellen Stellungsnahme des nordkoreanischen Aussenministeriums hiess es, Lieberman habe Pyongyang mit seinen «groben und bösartigen Kommentaren» gegen die Nation herausgefordert. «Wir warnen Israel. Es soll besser zwei Mal über die Auswirkungen seiner diffamierenden Kampagne gegen uns nachdenken.» Pyongyang machte damit aber noch nicht Halt. Vielmehr verurteilte es Israel für seine Nuklearpolitik und warf dem jüdischen Staat vor, die Rechte der Araber im ganzen Nahen Osten zu missbrauchen. Ob wohl für Avigdor Lieberman der nächste israelische Wahlkampf bereits begonnen hat? [JU]