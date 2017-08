Enthüllungen von Lieberman

JERUSALEM

Hizbollah bewahrt Waffen in zivilen Wohnheimen auf.

Die schiitische Hizbollahmiliz bewahrt Waffen in den Heimen libanesischer Zivilisten auf, die in der Nähe der Grenze zu Israel leben. Das enthüllte de israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman im Gespräch mit Uno-Generalsekretär Antonio Guterres, wobei der Minister gleichzeitig den Zweck dieser Übung wie folgt präzisierte: Die Rüstungsgüter sollen im Ernstfall gegen Israel zur Anwendung gelangen. «Israel wird mit grosser Kraft reagieren, sollten diese Raketen und andere Geschosse effektiv gegen Israel abgefeuert werden», warnte der israelische Verteidigungsminister. Es sei wichtig, dass sowohl die libanesische Regierung und die Bewohner Süd-Libanons sich dieses Umstands bewusst seien, unterstrich Lieberman gegenüber Guterres, der zum ersten Mal überhaupt Israel einen Besuch abgestattet hat. Der Minister zeichnete ein noch düstereres Bild, indem er darauf hinwies, dass Iran daran arbeite, in Libanon Fabriken zur Produktion von Präzisionswaffen zu errichten. Das sei inakzeptabel, betonte der israelische Minister. Sein Land sei entschlossen, jegliche Bedrohung für seine Sicherheit abzuwenden. [TA]