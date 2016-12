Verteidigungsminister Lieberman: «Ein Tribunal gegen das israelische Volk und seinen Staat.»

FRANKREICHS FRIEDENSGIPFEL

27. Dezember 2016

Aufruf an Frankreichs Juden, nach Israel zu kommen.

In scharfen Worten kritisierte der israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman am Montag Frankreich für dessen Versuch, einen internationalen Friedensgipfel zum israelisch-palästinensischen Konflikt zu organisieren. Gleichzeitig forderte er die französischen Juden auf, nach Israel einzuwandern. Den Friedensgipfel bezeichnete er in einer Sitzung der Knessetfraktion seiner Partei «Israel Beiteinu» als eine «moderne Version des Dreyfus-Prozesses» unter Anspielung auf den Prozess im 19. Jahrhundert gegen den jüdisch-französischen Offizier Aöfred Dreyfus, dessen Verurteilung wegen angeblichen Hochverrats von Antisemitismus motiviert gewesen sein soll. Der Fall verursachte eine Spaltung in der französischen Gesellschaft, und später wurde Dreyfus wieder in seinen Ehren hergestellt.. Laut Lieberman gebe es nur einen Unterschied zwischen dem, was sie in Paris planen und der Affäre Dreyfus: Das letzte Mal sass nur ein einziger Jude auf der Anklagebank, während sich heute das ganze Volk Israel und der ganze Staat Israel dort befinden.» Lieberman nahm die Gelegenheit wahr, die jüdische Gemeinde Frankreichs aufzufordern, nach Israel zu immigrieren. Frankreich sei nicht ihr Land. «Verlasst Frankreich und kommt nach Israel. Das ist die einzige Antwort auf diese Intrige. Das ist es nämlich – eine Intrige, keine Initiative. Bei allen Schwierigkeiten: Wenn Ihr jüdisch bleiben ud sicherstellen wollt, dass Eure Kinder und Enkelkinder jüdisch bleiben, verlasst Frankreich und macht Alija nach Israel.» [TA]