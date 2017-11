Verteidigungsminister auf Milliardensuche

JERUSALEM

22. November 2017

Lieberman: «Situation ist fragil und brisant».

Der israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman sucht für die kommenden drei Jahre weitere 4,8 Milliarden Schekel, grösstenteils, um für die wachsenden, im wesentlichen aus Syrien und Iran herrührenden Gefahren an der Nordgrenze besser gerüstet zu sein. «Es existiert eine fundamentale Veränderung in der Sicherheitssituation in der Region», sagte der Minister. «Das erfordert eine grösseres Verteidigungsbudget.» Israels primäres Ziel sei die Verhinderung des nächsten Krieges. Laut Lieberman gebe es drei neue Situationen, die bei der Verabschiedung des Budgets noch nicht existiert hätten: Die massive russische Präsenz in Syrien, die in die Region eingeführten Präzisionswaffen, sowie eine dramatische Dynamik der iranischen Militärindustrie, die nicht nur für Israel, sondern auch für die Staaten der Arabischen Liga Grund zur Besorgnis sei. Allgemein bezeichnete Lieberman die Lage als «fragil und brisant» [JU]